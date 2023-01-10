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В ВСУ рассказали, как мобилизация в России повлияет на боевые действия в Украине

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Вторник 10 января 2023 13:01
В ВСУ рассказали, как мобилизация в России повлияет на боевые действия в Украине Фото: Сергей Чертватый, представитель Восточной группировки войск ВСУ (facebook.com/sergij cerevatij)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия надеется посредством мобилизации поддержать динамику боевых действий в Украине и даже задумывается о новых наступлениях в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

По его словам, мобилизация в России направлена на то, чтобы сохранить динамику боевых действий, а не улучшить положение российской армии.

"Потому что главным их ресурсом остается личный состав, поэтому для них необходима мера, чтобы поддерживать градус войны и такую динамику, надеясь получать какие-то тактические успехи, и, возможно, задумываясь о предстоящем стратегическом наступлении", - сказал он.

При этом Череватый отметил, что сложно представить такую картинку только за счет личного состава российской армии.

Напомним, в этом месяце Россия готовится мобилизовать еще до 500 тысяч мужчин.

При этом в Минобороны Эстонии отмечают, что качество второй волны будет на порядок ниже, чем у первой.

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