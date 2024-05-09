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РФ намагається штурмувати Красногорівку: у ЗСУ розповіли про тактику окупантів

Фото: яка ситуація на вогнетривкому заводі у Красногорівці 9 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти, які прорвалися на територію вогнетривкого заводу в Красногорівці, залишаються там заблокованими. В районі міста ідуть бої, але ситуація контрольована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

За його словами, ЗСУ знищують спроби окупантів зайти в місто.

"Ці мобільні ворожі групи були знищені, а ті, які встигли зайти (на завод, - ред), їх залишки, та сховатися на території вогнетривкого заводу, були ліквідовані. А ті що залишилися, перебувають у скрутному становищі, оскільки практично позбавлені постачання", - розповів спікер.

За його даними, наразі там тривають бої, але сили оборони стримують просування ворога, як в глиб міста, так і по околицях і ситуація повністю знаходиться під контролем.

Втрати ворога в районі Красногорівки

За добу було знищено близько 10 окупантів, БМП, танк та до 50 російських військових поранено.

Тактика РФ в районі Красногорівки

Наразі в районі Красногорівки за добу відбулися 11 штурмів, два зустрічних боя та близько 120 скидів дронів.

"Противник звісно не полишає спроб штурмувати Красногорівку малими штурмовими групами. Час від часу навіть поодинокі групи ворога намагаються заходити в східні околиці Кросногорівки на бронетехніці, але в більшості випадків - це піші або ж на мотоциклах малі мобільні групи", - зазначив Волошин.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що ЗСУ заблокували окупантів на на території вогнетривкого заводу в Красногорівці після того, як ворог прорвався на підприємство.

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