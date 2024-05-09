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РФ пытается штурмовать Красногоровку: в ВСУ рассказали о тактике оккупантов

Фото: какая ситуация на огнеупорном заводе в Красногоровке 9 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты, которые прорвались на территорию огнеупорного завода в Красногоровке, остаются там заблокированными. В районе города идут бои, но ситуация контролируемая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

По его словам, ВСУ уничтожают попытки оккупантов зайти в город.

"Эти мобильные вражеские группы были уничтожены, а те, которые успели зайти (на завод, - ред), их остатки, и укрыться на территории огнеупорного завода, были ликвидированы. А оставшиеся находятся в затруднительном положении, поскольку практически лишены поставок", - рассказал спикер.

По его данным, сейчас там продолжаются бои, но силы обороны сдерживают продвижение врага, как в глубь города, так и по окрестностям, и ситуация полностью находится под контролем.

Потери врага в районе Красногоровки

За сутки было уничтожено около 10 окупантов, БМП, танк и до 50 российских военных ранены.

Тактика РФ в районе Красногоровки

В районе Красногоровки за сутки произошло 11 штурмов, два встречных боя и около 120 сбросов дронов.

"Противник конечно не оставляет попыток штурмовать Красногоровку малыми штурмовыми группами. Время от времени даже одиночные группы врага пытаются заходить в восточные окраины Кросногоровки на бронетехнике, но в большинстве случаев - это пешие или на мотоциклах малые мобильные группы", - отметил Волошин.

Напомним, вчера стало известно, что ВСУ заблокировали окупантов на территории огнеупорного завода в Красногоровке после того, как враг прорвался на предприятие.

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