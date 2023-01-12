У ЗСУ розповіли про ситуацію в Соледарі та навіщо він Росії

Він пояснив, що після боїв та відступу українських військ з Сєвєродонецька та Лисичанська, виснаживши агресора, росіяни планували швидко піти далі. Проте вже протягом пів року вони не можуть це зробити. Окупанти зосереджують свої зусилля саме на Бахмутському напрямку, щоб рухатися далі і досягти своєї мети - повністю окупувати Луганську та Донецьку області.

"У Соледарі зараз тривають важкі бої. Противник несе великі втрати - там ведуть бій найбільш підготовлені підрозділи ПВК "Вагнера". Наші воїни проявляють величезний героїзм, мужність, професійність, злагодженість та стійкість. Зараз питання Соледару на контролі в усього командування Збройних сил, Головнокомандувача, командувача Східним угрупованням військ", - сказав Череватий.

За словами речника, командування намагається обрати тактику максимально правильну зі стратегічної і тактичної точки зору.

"Тобто у війні допускаються різні маневри. Зараз ситуація на цьому напрямку ретельно моніториться, щоб ухвалити рішення, яке дозволить укріпити нашу оборону, не втратити багато особового складу і нанести при цьому потужний удар противнику. Яким буде це рішення - думаю, наші керівники приймуть його найближчими днями", - додав він.

Череватий також пояснив, що Росія намагається всіма силами захопити Соледар, щоб отримати хоч якусь перемогу "на землі" після низки невдач: відступу з півночі України, втечі з Харківської області та Херсона.

"Вони потерпають від системних ударів по інфраструктурі, по логістиці. Грубо кажучи, вони також несуть втрати і перед внутрішньою аудиторією, а ще більше - перед зовнішньою аудиторією. Тому їм потрібно демонструвати хоч якийсь успіх. Вони сподіваються, що, пройшовши Бахмут, їм вдасться рухатися далі", - підкреслив речник.

Детальніше про те, яка ситуація в Соледарі та навіщо він Росії, читайте в матеріалі РБК-Україна "Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі".

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