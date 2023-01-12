В ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре и зачем он России

Он объяснил, что после боев и отступления украинских войск из Северодонецка и Лисичанска, истощив агрессора, россияне планировали быстро пойти дальше. Однако уже полгода они не могут это сделать. Оккупанты сосредотачивают свои усилия именно на Бахмутском направлении, чтобы двигаться дальше и достичь своей цели - полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области.

"В Соледаре сейчас продолжаются тяжелые бои. Противник несет большие потери - там ведут бой наиболее подготовленные подразделения ЧВК "Вагнера". Наши воины проявляют огромный героизм, мужество, профессионализм, слаженность и стойкость. Сейчас вопрос Соледара на контроле у всего командования Вооруженных сил, Главнокомандующего, командующего Восточной группировкой войск", - сказал Череватый.

По словам спикера, командование пытается выбрать тактику максимально правильную со стратегической и тактической точки зрения.

"То есть в войне допускаются разные маневры. Сейчас ситуация на этом направлении тщательно мониторится, чтобы принять решение, которое позволит укрепить нашу оборону, не потерять много личного состава и нанести при этом мощный удар противнику. Каким будет это решение - думаю, наши руководители примут его в ближайшие дни", - добавил он.

Череватый также объяснил, что Россия пытается всеми силами захватить Соледар, чтобы одержать хоть какую-то победу "на земле" после ряда неудач: отступления с севера Украины, бегства из Харьковской области и Херсона.

"Они страдают от системных ударов по инфраструктуре, по логистике. Грубо говоря, они также несут потери и перед внутренней аудиторией, а еще больше - перед внешней аудиторией. Поэтому им нужно демонстрировать хоть какой-нибудь успех. Они надеются, что, пройдя Бахмут, им удастся двигаться дальше", - подчеркнул спикер.

Детальнее о том, какая ситуация в Соледаре и зачем он России, читайте в материале РБК-Украина "Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.