У ЗСУ розповіли про ситуацію на лівому березі Дніпра: військові намагаються розширити плацдарм

Українські захисники намагаються розширити плацдарм на лівому березі Дніпра. При цьому окупанти атакують бійців ЗСУ дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Сил оборони півдня Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Наші війська продовжують закріплення та спроби розширити плацдарм. Це надзвичайно важка робота, тому що (вона проходить - ред.) в умовах постійних обстрілів та активності авіації, навіть заляканої нашими попередніми успіхами", - розповіла Гуменюк.

За її словами, окупанти посилили атаки дронами. Тільки за цю добу вони 15 разів використали FPV-дрони - такого показника ще не було.

Ворог використовує нові модифікації дронів, додала спікер. Він активно проводить скидання уламкових боєприпасів.

"Тобто розуміючи, що авіація це дуже ризиковано, вони намагаються тиснути з повітря саме в такий спосіб", - уточнила Гуменюк.

Плацдарм на лівому березі Дніпра

Нагадаємо, ще у листопаді 2023 року стало відомо, що українським захисникам вдалося закріпитись на лівому березі Херсонської області.

Вони тримають плацдарм і не дають окупантам вибити їх звідти, незважаючи на постійні спроби ворожих штурмів.

Гуменюк нещодавно наголошувала, що українські військові на лівому березі Дніпра мають перевагу у мотивації.