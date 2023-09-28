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У ЗСУ розповіли, що росіяни споруджують нові укріплення поблизу Токмака: подробиці

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська посилюють оборону в районі Токмака і на окупованій частині Запорізької області. Тому ЗСУ потрібно продовжувати знищувати загарбників і не втрачати ініціативу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна в ефірі національного телемарафону.

За його словами, в районі Токмака росіяни і раніше мали укріплення, проте зараз окупанти продовжують їх укріплювати. 

"Він (ворог - ред.) не хоче скажемо втрачати просто так це стратегічне місто, також ворог продовжує укріплюватися і на інших напрямках в глибині, копає нові позиції", - сказав Штупун. 

Що повинні робити ЗСУ

Речник Сил оборони Таврійського напрямку пояснив, що Україна не повинна втрачати ініціативи.

"Ми повинні весь час його бити весь час тримати в напрузі, щоб він не міг належно підтягнути резерви та зібратися", - уточнив Штупун.

Контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області

Українські військові продовжують ведення наступальних дій в Запорізькій області. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що маркером наступного прориву ЗСУ буде звільнення Токмака.

Також Коваленко заявляв, що якщо на Токмак вдасться вийти в жовтні, це прискорить наступ на Мелітополь.

Також у Центрі національного спротиву повідомляли, що Росія почала збільшувати кількість військових у тимчасово окупованому місті Токмак.

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