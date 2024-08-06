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У ЗСУ розповіли, що РФ сьогодні збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Вівторок 06 серпня 2024 07:29
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У ЗСУ розповіли, що РФ сьогодні збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі Ілюстративне фото: у Чорному морі фіксуються російські ракетоносії (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

РФ вивела сьогодні вранці, 6 серпня, у Чорне море на бойове чергування два кораблі, що є носіями крилатих ракет типу "Калібр". Добою раніше спостерігався лише один ворожий ракетоносій у цій акваторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Військові уточнили, що дане корабельне угруповання РФ у Чорному морі здатне запустили для імовірного удару одним залпом до 8 "Калібрів"

Між тим в Азовському морі ворожі кораблі досі не фіксуються.

А от у Середземному морі були помічені 2 російські кораблі, з яких 1 є носієм "Калібрів" загальним залпом до 16 ракет.

У ЗСУ розповіли, що РФ сьогодні збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Також у ВМС ЗСУ поінформували, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,
  • до Азовського моря - 9 суден, з них жодне не рухалося з протоки Босфор.

Крім того, військові розповіли, що країна-агресор Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Раніше повідомлялося, що вчора вранці, 5 серпня, в Чорному морі перебував один російський корабель-носій крилатих ракет "Калібр".

Також нагадаємо, що представник ВМС України Дмитро Плетенчук ще 24 липня заявив, що в Азовському морі більше немає російських військових кораблів, оскільки ворог, можливо, почав "щось підозрювати".

Також нещодавно повідомлялося, що російські окупанти сконцентрувалися на підводних човнах замість надводних суден.

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Черное море Чорноморський флот Азовское море ВМС України
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