В ЗСУ розповіли, що РФ може готуватися до посилення бойових дій у Запорізькій області

Російські військові намагаються посилити бойові дії в Запорізькій області, хоча спроб наступати великими групами наразі не фіксують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Євгена Єріна в ефірі телеканалу телемарафону.

"Є певна інформація, яка наразі уточнюється, щодо прибуття російських найманців із приватної військової компанії на цей напрямок", - заявив Єрін.

За його словами, Збройні сили України знають де можуть з'явитись представники ПВК "Вагнера". Він заявив, що на Запорізькому напрямку спроб наступати великими групами з боку окупантів немає. Українське командування фіксує ознаки того, що армія РФ готуються до посилення бойових дій в регіоні.

"Тому ми теж до цього готуємось, вживаємо всіх необхідних заходів", - додав Єрін.