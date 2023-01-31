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В ЗСУ розповіли, що РФ може готуватися до посилення бойових дій у Запорізькій області

Фото: В ЗСУ розповіли, що РФ може готуватися до посилення бойових дій у Запорізькій області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові намагаються посилити бойові дії в Запорізькій області, хоча спроб наступати великими групами наразі не фіксують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Євгена Єріна в ефірі телеканалу телемарафону.

"Є певна інформація, яка наразі уточнюється, щодо прибуття російських найманців із приватної військової компанії на цей напрямок", - заявив Єрін.

За його словами, Збройні сили України знають де можуть з'явитись представники ПВК "Вагнера". Він заявив, що на Запорізькому напрямку спроб наступати великими групами з боку окупантів немає. Українське командування фіксує ознаки того, що армія РФ готуються до посилення бойових дій в регіоні.

"Тому ми теж до цього готуємось, вживаємо всіх необхідних заходів", - додав Єрін.

Нагадаємо, що російські війська поки не мають достатніх сил та засобів для наступу у Запорізькій області. Проте окупанти зосереджують на розвідці та обстрілах лінії фронту.

У середині січня повідомлялося, що окупанти готуються до оборони на Запорізькому напрямку та, ймовірно, готують власний контрнаступ.

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