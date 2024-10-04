У ЗСУ розповіли про російський носій "Калібрів" у Чорному морі: який можливий залп ракет

Військові уточнили, о цей корабель в акваторії Чорного моря здатний при завданні ракетної атаки випустити до 4 "Калібрів".

Між тим в Азовському морі, як і раніше, корабельне угруповання ворога не спостерігається.

А в Середземному морі були помічені два кораблі РФ, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.





"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні військового командування.

Крім того, в українських ВМС поінформували, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: