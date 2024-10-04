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У ЗСУ розповіли про російський носій "Калібрів" у Чорному морі: який можливий залп ракет

Фото: у Чорному морі фіксують ракетоносій з "Калібрами" (скрін з відео Youtube)
Автор: Володимир Костирін

У Чорному морі сьогодні вранці, 4 жовтня, фіксується один російський військовий корабель, який країна-агресор вивела на бойове чергування. Судно є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Військові уточнили, о цей корабель в акваторії Чорного моря здатний при завданні ракетної атаки випустити до 4 "Калібрів".

Між тим в Азовському морі, як і раніше, корабельне угруповання ворога не спостерігається.

А в Середземному морі були помічені два кораблі РФ, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.


 
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - йдеться у повідомленні військового командування.

Крім того, в українських ВМС поінформували, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 5 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,

  • до Азовського моря - 5 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

Нагадаємо, раніше командувач ВМС ЗСУ заявив, що Чорноморський флот РФ був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць.

Також додамо, 3 жовтня в британській розвідці зазначили, що російські пілоти бомбардувальників побоюються бути збитими у Чорному морі. Тому вони поспіхом направляють ракети на хибні цілі та залишають район.

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