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В ВСУ рассказали о российском носителе "Калибров" в Черном море: какой возможен залп ракет

Фото: в Черном море фиксируют ракетоноситель с "Калибрами" (скрин с видео Youtube)
Автор: Владимир Костырин

В Черном море сегодня утром, 4 октября, фиксируется один российский военный корабль, который страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Судно является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Военные уточнили, что этот корабль в акватории Черного моря способен при совершении ракетной атаки выпустить до 4 "Калибров".

Между тем в Азовском море по-прежнему корабельная группировка врага не наблюдается.

А в Средиземном море были замечены два корабля РФ, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.



"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении военного командования.

Кроме того, в украинских ВМС проинформировали, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черному морю - 5 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор,

  • в Азовского моря - 5 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

Напомним, ранее командующий ВМС ЗСУ заявил, что Черноморский флот РФ был вынужден перебазировать почти все свои боеспособные корабли из оккупированного Крыма в другие места.

Также добавим, 3 октября в британской разведке отметили, что российские пилоты бомбардировщиков опасаются быть сбитыми в Черном море. Поэтому они спешно направляют ракеты на ложные цели и покидают район.

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