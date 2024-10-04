В ВСУ рассказали о российском носителе "Калибров" в Черном море: какой возможен залп ракет

Военные уточнили, что этот корабль в акватории Черного моря способен при совершении ракетной атаки выпустить до 4 "Калибров".

Между тем в Азовском море по-прежнему корабельная группировка врага не наблюдается.

А в Средиземном море были замечены два корабля РФ, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.





"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - говорится в сообщении военного командования.

Кроме того, в украинских ВМС проинформировали, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили: