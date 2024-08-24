"Привітали" окупантів. Бійці ВМС атакували позиції росіян на Кінбурнській косі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗС України .

На відео видно, як українські захисники кількох точних ударів по російських позиціях.

"Підрозділи Військово-Морських Сил ЗС України привітали окупантів з Днем Незалежності України на Кінбурнській косі", - заявили в ВМС.

Нагадаємо, що днями українські військові завдали нищівного удару по складу боєприпасів та пального російських загарбників, що був розташований на Кінбурнській косі у Чорному морі.

Внаслідок атаки об'єкт був ліквідований.

Зауважимо, що речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповідав, що з Кінбурнської коси російські загарбники продовжують обстріли південних районів Миколаївської та Херсонської областей.

Мало того з цієї локації ворог має можливість атакувати судна, що можуть потенційно вийти в акваторію Дніпро-Бузького лиману.

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