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В ЗСУ розповіли про російські кораблі у Чорному морі та чи є серед них ракетоносій

Фото: у Чорному морі помічені кілька російських кораблів (mill.ru)
Автор: Володимир Костирін

В акваторії Чорного моря сьогодні вранці, 2 лютого, фіксують два російські кораблі, які країна-агресор вивела на бойове чергування. Серед них є один носій крилатих ракет типу "Калібр".

Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані Військово-Морських Сил ЗСУ.

Як уточнили у військовому відомстві, цей ракетоносій противника у разі бойового застосування здатен запустити загальним залпом до 4 "Калібрів".

Між тим в Азовському морі ворожі кораблі досі не спостерігаються.

У ВМС ЗСУ додали, що в Середземному морі були помічені 6 кораблів РФ, з яких 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 22 ракет.

Крім того, поінформували військові, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,
  • до Азовського моря - 4 судна, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

В українських ВМС вчергове констатували, що Росія подовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо, добою раніше в Чорному морі також був помічений 1 ракетоносій РФ. Але, як уточнювали в Повітряних силах ЗСУ, російські окупанти не запускали "Калібри" під час масованого комбінованого удару по Україні 1 лютого.

Додамо, у новому звіті експерти Інституту вивчення війни (ISW) відреагували на заяви Міноборони РФ про те, що росармія 1 лютого знищила в Чорному морі новим дроном типу "Оріон" українського морського БПЛА. Аналітики висловили думку, що це потенційно може нівелювати домінування ВМС ЗСУ в акваторії цього моря.

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