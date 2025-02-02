В ВСУ рассказали о российских кораблях в Черном море и есть ли среди них ракетоноситель

В акватории Черного моря сегодня утром, 2 февраля, фиксируют два российских корабля, которые страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Среди них есть один носитель крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Военно-Морских Сил ВСУ.
Как уточнили в военном ведомстве, этот ракетоноситель противника в случае боевого применения способен запустить общим залпом до 4 "Калибров".
Между тем в Азовском море вражеские корабли до сих пор не наблюдаются.
В ВМС ВСУ добавили, что в Средиземном море были замечены 6 кораблей РФ, из которых 2 являются носителями "Калибров" общим залпом до 22 ракет.
Кроме того, проинформировали военные, за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом совершили:
В украинских ВМС в очередной раз констатировали, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации.
Напомним, сутками ранее в Черном море также был замечен 1 ракетоноситель РФ. Но, как уточняли в Воздушных силах ВСУ, российские оккупанты не запускали "Калибры" во время массированного комбинированного удара по Украине 1 февраля.
Добавим, в новом отчете эксперты Института изучения войны (ISW) отреагировали на заявления Минобороны РФ о том, что росармия 1 февраля уничтожила в Черном море новым дроном типа "Орион" украинского морского БПЛА. Аналитики высказали мнение, что это потенциально может нивелировать доминирование ВМС ВСУ в акватории этого моря.
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