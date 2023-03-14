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В ЗСУ розповіли про роботу мобільних груп, які охороняють небо від "Шахедів"

Фото: в ЗСУ розповіли про роботу мобільних груп, які охороняють небо від "Шахедів" (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Сергій Пишкін

Небо над Київською областю захищають мобільні групи ППО. Військові проводять цілодобове бойове чергування, а також знищують "Шахеди" у разі російських атак.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ.

Екіпаж мобільних груп складається з кількох осіб:

  • водія;
  • кулеметника;
  • оператора ПЗРК.

Військові постійно перебувають в бойовій готовності, щоб у разі загрози - дістатись визначеної позиції й приступити до виконання завдання.

Фото: в ЗСУ розповіли про роботу мобільних груп, які охороняють небо від "Шахедів" (t.me/landforcesofukraine)

"Кулеметник "Джокер" здатен працювати зі своїм ДШК і вдень, і вночі. Кулемет калібру 12.7 мм з ефективною дальністю ураження повітряних цілей до 2.4 км – слугує зброєю для знищення "Шахедів", якими росіяни щотижня атакують столицю. Цей екіпаж має не тільки необхідні можливості, але й досвід "приземлення" таких дронів", - пише пресслужба.

Іншим бойовим завдання мобільної групи є безперервна передача інформації про повітряну обстановку на підступах до Києва. Це, зі свого боку, підсилює загальну спроможність ППО для вчасного виявлення та знищення ворожих цілей.

Фото: в ЗСУ розповіли про роботу мобільних груп, які охороняють небо від "Шахедів" (t.me/landforcesofukraine)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Сили оборони України продемонструвати збитий дрон-камікадзе Shahed-136 в Сумській області.

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