У ЗСУ розповіли про просування України в районі Бахмута: щодоби до 2 кілометрів

"Генерал Сирський сповідує принцип активної оборони. У нас там немає переваги ні в чисельності особового складу, ні в техніці. Але де є можливість, де завдяки своїй зібраності, правильній тактичній побудові, використанню комбінованої західної та радянської зброї, ми проводимо контратаки і рухаємося", - констатував він.

За даними Череватого, протягом тижня ЗСУ вдалося просуватися від 150 до 2 кілометрів на добу.

"За останню добу (розмова була 22 травня, - ред.) на різних ділянках ми просунулися від 250 до 400 метрів. Це небагато. Але це дозволяє нам зайняти панівні висоти, щоб краще наносити ураження по угрупованню ворога в Бахмуте", - констатував він.

Що контролюють ЗСУ в самому місті

В коментарі РБК-Україна Череватий підтвердив, що в Бахмуті ЗСУ тримають низку будівель і у наших військових ще є там фортифікаційні споруди, окопи, опорні пункти, зокрема і в південно-західній частині міста.

При цьому він відмовився називати територію у відсотках, яку ЗСУ контролюють в Бахмуті, але визнав, що мова йде саме про район "Літака".

"Детально сказати не можу. Це невеликий плацдарм, який ми утримуємо для недопущення повного взяття росіянами міста. І туди є можливість доставляти боєприпаси та все необхідне для оборони", - сказав Череватий.

Полковник ЗСУ підкреслив, що українське військове командування, на відміну від окупантів не придумує "якісь легенди, що це великий наступ тощо", бо "це проходить в рамках успішної оборонної операції на Бахмутському напрямку".

"Чому вона успішна? Тому що ми досягли головних цілей. Ми не дали їм прорватися, поламати наші бойові порядки, знищити наше угруповання, що там воює, оточити його. І крім того, ми нанесли їм колосальні втрати", - пояснив Череватий.