В ЗСУ розповіли про наступальні дії на Мелітопольському і Бахмутському напрямках

Військові зазначили, що бійці ЗСУ продовжують ведення оборони на півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямі, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Мелітопольському напрямку українські військові продовжують ведення наступальної операції, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Загроза повітряних ударів

Загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів щодо об'єктів військової та цивільної інфраструктури країни залишається високою.

Атаки противника

Минулої доби війська РФ завдали 14 авіаційних ударів, провели 17 бойових зіткнень, а також здійснили 726 обстрілів, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню і ствольну артилерію.

ЗСУ відбили ворожі штурми

На Авдіївському напрямку російські окупанти намагалися відновити втрачене становище в районі на південь від Авдіївки - успіху не мали. Тим часом Сили оборони успішно відбили ворожу атаку в районі Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки, де минулої доби зробив 6 невдалих спроб витіснити підрозділи ЗСУ з позицій. Наші бійці успішно відбили атаку ворога у районі Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямі Сили оборони успішно відбили атаку противника в районі Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку інтервенти намагалися відновити втрачене становище у районі Червоного Запорізької області - успіху не мали.

Втрати противника

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1282 вогневі завдання.

Загальні втрати ворога становили 131 людина. Також було знищено 20 одиниць військової техніки ворога, зокрема:

3 танки,

3 ББМ,

4 артилерійські системи та міномети,

2 БпЛА,

8 одиниць автомобільної техніки.

Крім того, бійці ЗСУ знищили 2 склади боєприпасів ворога.

Наступальні дії ЗСУ в Запорізькій області

Українські військові продовжують ведення наступальних дій в Запорізькій області. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що маркером наступного прориву ЗСУ буде звільнення Токмака.

Також він заявляв, що якщо на Токмак вдасться вийти в жовтні, це прискорить наступ на Мелітополь.

Додамо, що у Центрі національного спротиву повідомляли, що Росія почала збільшувати кількість військових у тимчасово окупованому місті Токмак.