У ЗСУ розповіли, які фахівці зараз найбільше потрібні в армії

"Такі дані, напевно, було б некоректно озвучувати, але найбільш потрібні фахівці - це, звичайно, піхота. Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога", - сказав Ніколюк.

Генерал-майор додав, що найбільш масова підготовка в Сухопутних військах - це саме підготовка піхотинця. Водночас він наголосив, що дуже важливі й безпілотники, і танкісти, і артилеристи, і мінометники тощо.

"Але сьогодні - це піхота", - наголосив командувач.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, у грудні минулого року президент Володимир Зеленський на прес-конференції розповів, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. При цьому глава держави заявляв, що не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей.

На думку президента, мобілізація в Україні - це передусім питання справедливості. Йдеться не лише про військових, але й для тих, кого будуть набирати в армію.

Крім того, наразі уряд доопрацьовує законопроєкт про мобілізацію, який повинен частково змінити принципи її проведення. Детальніше про те, чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації - читайте у матеріалі РБК-Україна.



