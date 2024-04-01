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У ЗСУ розповіли деталі атаки Росії на Кривий Ріг

Ілюстративне фото: Рятувальники ДСНС (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Російські окупанти атакували Кривий Ріг імовірно крилатою ракетою Х-59. Вибуховою хвилею пошкоджено лінію електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Втрачаючи бойову спроможність в повітрі над містом, ракета вибуховою хвилею пошкодила лінію електропередач", - йдеться у повідомленні.

У вікнах кількох будинків вибито скло.

Одна цивільна особа отримала поранення.

Крім того, падіння уламків ракети спричинило пожежу на відкритій території, яку оперативно ліквідовано, повідомили у Силах оборони півдня.

Нагадаємо, РФ сьогодні ввечері знову атакувала ракетами Кривий Ріг.

Як повідомив керівник Криворізької РВА Євген Ситниченк, поранення отримала 42-річну жінка, її госпіталізовано. Також, за його словами, виникла пожежа у лісосмузі.

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