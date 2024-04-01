У ЗСУ розповіли деталі атаки Росії на Кривий Ріг

Нагадаємо, РФ сьогодні ввечері знову атакувала ракетами Кривий Ріг.

Як повідомив керівник Криворізької РВА Євген Ситниченк, поранення отримала 42-річну жінка, її госпіталізовано. Також, за його словами, виникла пожежа у лісосмузі.

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