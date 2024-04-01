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РФ ракетами атакувала Кривий Ріг. Є постраждала, у лісосмузі виникла пожежа

Понеділок 01 квітня 2024 22:12
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РФ ракетами атакувала Кривий Ріг. Є постраждала, у лісосмузі виникла пожежа Ілюстративне фото:Росія обстріляла Кривий Ріг 1 квітня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація ввечері понеділка, 1 квітня, знову атакувала ракетами місто Кривий Ріг, що у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Криворізької РВА Євгена Ситниченка в Telegram.

За його даними, російські військові здійснили ракетну атаку по території Криворізького району, а саме по місту Кривий Ріг. В результаті цього поранено 42-річну жінку. Її було госпіталізовано до лікарні.

Також відомо, що через ракетну атаку виникла пожежа у лісосмузі. Співробітники ДСНС вже виїхали для ліквідації займання. В кількох будинках вибиті вікна.

"Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і переходьте в укриття", - написав він.

Обстріли Кривого Рогу

Нагадаємо, російські окупанти часто завдають ударів по Кривому Рогу. Для цього вони використовують свої ракети та ударні дрони.

Зокрема, 12 березня ворог ударив по багатоповерхівці у Кривому Розі. Внаслідок такого теракту загинули мирні жителі.

25 березня стало відомо про те, що кількість жертв через атаку на місто зросла до шести.

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