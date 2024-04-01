У ЗСУ розповіли деталі атаки Росії на Кривий Ріг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України .

Крім того, падіння уламків ракети спричинило пожежу на відкритій території, яку оперативно ліквідовано, повідомили у Силах оборони півдня.

"Втрачаючи бойову спроможність в повітрі над містом, ракета вибуховою хвилею пошкодила лінію електропередач", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, РФ сьогодні ввечері знову атакувала ракетами Кривий Ріг.

Як повідомив керівник Криворізької РВА Євген Ситниченк, поранення отримала 42-річну жінка, її госпіталізовано. Також, за його словами, виникла пожежа у лісосмузі.

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