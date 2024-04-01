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В ВСУ рассказали детали атаки России на Кривой Рог

Понедельник 01 апреля 2024 23:59
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В ВСУ рассказали детали атаки России на Кривой Рог Иллюстративное фото: Спасатели ГСЧС (t.me/s/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

Российские оккупанты атаковали Кривой Рог предположительно крылатой ракетой Х-59. Взрывной волной повреждена линия электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Теряя боевую способность в воздухе над городом, ракета взрывной волной повредила линию электропередач", - говорится в сообщении.

В окнах нескольких домов выбиты стекла.

Одно гражданское лицо получило ранения.

Кроме того, падение обломков ракеты повлекло за собой пожар на открытой территории, который оперативно ликвидирован, сообщили в Силах обороны юга.

Напомним, РФ сегодня вечером снова атаковала ракетами Кривой Рог.

Как сообщил руководитель Криворожского РВА Евгений Ситниченко, ранение получила 42-летняя женщина, она госпитализирована. Также, по его словам, возник пожар в лесополосе.

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