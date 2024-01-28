У ЗСУ розповіли, чи зможуть тренувальні центри у разі потреби навчити 500 тисяч військових

"500 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч - як буде визначено законом про мобілізацію, ми готові. На сьогоднішній день, наприклад, ми постійно проводимо відповідні заходи, відбуваються службові наради, де уточнюються фактичні спроможності всіх навчальних центрів, реальний стан інструкторського складу, тому що значна частина задіяна в районах виконання бойових завдань", - заявив він.

За словами Ніколюка, станом на сьогодні ЗСУ спроможні будь-яку кількість особового складу навчити.

"Якщо аналізувати, скільки (військовослужбовців, - ред.) було підготовлено за кордоном і на території нашої держави, то це, скажімо так, 20% за кордоном, решта підготовлені тут", - заявив він.

Мобілізація в Україні

У грудні минулого року президент Володимир Зеленський на прес-конференції заявляв, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. При цьому глава держави заявляв, що не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей.

На думку президента, мобілізація в Україні - це передусім питання справедливості. Йдеться не лише про військових, але й для тих, кого будуть набирати в армію.

Крім того, наразі уряд доопрацьовує законопроєкт про мобілізацію, який повинен частково змінити принципи її проведення. Детальніше про те, чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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