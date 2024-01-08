У ЗСУ розповіли про черговий випадок групової здачі росіян в полон

"Вчора знову близько десяти загарбників здалися в полон. Як і добу перед тим", - зауважив він.

За словами спікера, загалом за місяць таких випадків назбиралося близько сотні.

"І зараз у зв'язку з морозами ми очікуємо, що їх буде набагато більше, тому що досить важко утриматися в полі з таким екіпіруванням, яке у більшості російських військовослужбовців", - розповів Штупун.

Він пояснив, що російські інтервенти здаються на цьому відтінку фронту здебільшого через небажання продовжувати бойові дії у разі небезпеки для себе. Зокрема, коли бійці ЗСУ "зненацька їх застають, і вони просто не чинять опору".

Яка ситуація довкола Авдіївки

Представник Сил оборони Таврійського напрямку зазначив, що російські загарбники не полишають спроб оточити Авдіївку. Вже 8 січня бійцями ЗСУ було відбито три спроби в районах Авдіївки, Сєверного і Тоненького, і ще 14 - біля Первомайського і Невельського.

Разом з тим полковник розказав, що ворог дещо знизив артилерійські обстріли з понад тисячі позавчора до 617 за минулу добу.

"Ми це пов'язуємо з погодними умовами, тому що не в тому об'ємі можуть працювати беспілотники", - каже Штупун.

Також зменшилася кількість ворожих штурмів Авдіївки. Якщо раніше було 50-60 штурмів за день, то зараз окупанти провели лише 25, поінформував він.

"Але ворог продовжує активно завдавати авіаударів керованими авіаційними бомбами, і зафіксовано 31 такий випадок", - додав полковник.

Ситуація з полоненими

Раніше в Силах оборони Таврійського напрямку розповіли, що на цьому відрізку фронту окупанти відмовляються йти на штурми й тікають з окопів.

Нещодавно у січні українські військові взяли в полон командира відділення 350 мотострілецького полку РФ з Санкт-Петербурга. Окупант розповів про те, як потрапив до армії та воював проти України, та жалівся, що керівництво їх кинуло на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, що 3 січня між Україною та Росією пройшов найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. Україні вдалося повернути додому 230 захисників

Цей обмін полоненими пройшов після тривалої паузи. Росія довго блокувала процес обміну. Зазначимо, що це вже 49-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та перший у 2024 році. Наразі Україні вдалося повернути додому 2828 захисників.