У ЗСУ розповіли про активність ворога на Куп’янському, Лиманському і Курахівському напрямках

У військовому командуванні представили дані щодо оперативної обстановки станом на 22.00 неділі 30 вересня.

Російські обстріли

Протягом доби 30 вересня російські окупанти завдали по території України 4 ракетні удари із застосуванням 6 ракет, 58 авіаційні удари (ворог задіяв, зокрема, 98 КАБів).

Також противник використав при атаках 635 дронів-камікадзе, та здійснив понад 3400 обстрілів позицій Сил оборони України та населених пунктів.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку окупанти 16 разів атакував неподалік Бугруватки, Стариці, Тихого та Вовчанська. Наразі тривають 4 бої.

На Куп'янському напрямку ворог протягом дня 23 рази намагався просунутися до позицій ЗСУ неподалік Синьківки, Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки, Кругляківки та Вишневого. Нині ще тривають 7 боєзіткнень.

На Лиманському напрямку загарбники 24 рази атакували в районах Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Діброви, Серебрянки, Григорівки та у Серебрянському лісництві. Досі точиться 4 боєзіткнення, решту - українські захисники зупинили.

На Сіверському напрямку ворог 3 рази намагався прорвати оборону ЗСУ в районах н.п. Верхньокам’янське та Білогорівка.

На Краматорському напрямку відбулося 3 невдалі атаки ворога поблизу Часового Яру, які захлинулись, й загарбники зазнали втрат.

На Торецькому напрямку українські захисники відбивали 17 атак противника поблизу Торецьку, Залізного, Неліпівки та Щербинівки. 12 атак були відбиті, ще 5 - тривають. У Генштабі зазначили, що ситуація контрольована.

На Покровському напрямку ворог 34 рази намагався вклинитися в оборону ЗСУ. 31 атака окупантів була відбита в районах н.п. Новоторецьке, Новогродівка, Лисівка, Миролюбівка, Воздвиженка, Суха Балка, Миколаївка, Селідове та Михайлівка, ще 3 атаки тривають в районах Новоторецьке та Миколаївка.

"Противник зазнає значних втрат - за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку понад 270 окупантів, 120 з них - безповоротно", - передали у Генштабі.

Крім того, додали у військовому командуванні, були знищені 3 артсистеми та 11 одиниць автомобільної техніки окупантів, 5 бойових броньованих машин та 2 розвідувальні безпілотники, а також пошкоджено 5 одиниць автотехніки, 3 бойових броньованих машини та 2 артсистеми противника.

На Курахівському напрямку ворог 24 рази атакував позиції ЗСУ поблизу Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Цукуриного та Катеринівки. 17 атак були відбиті, ще 7 боєзіткнень досі триває.

Як передали у Генштабі, на цьому відтинку фронту було знешкоджено понад 100 окупантів, 50 з яких - безповоротно.

"Знищено чотири танки, вісім бойових броньованих машин, одну одиницю автомобільної техніки та два розвідувальні безпілотники, крім того одну одиницю автомобільної техніки було пошкоджено", - розповіли у ЗСУ.

На Времівському напрямку українські захисники відбивали 8 атак противника, поблизу Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви - 6 атак відбито, ще 2 - триває.

На Оріхівському напрямку російські загарбники продовжували спроби вибити підрозділи ЗСУ із займаних позицій. Тут відбулася одна невдала для ворога спроба штурму.

У Генштабі також розповіли, що на решті напрямків суттєвих змін не відбулося.

Крім того, додали у військовому командуванні, триває операція Сил оборони України у Курській області.