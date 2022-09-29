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У ЗСУ оцінили, скільки іранських дронів-камікадзе могли отримати росіяни

Фото: Іран міг передати Росії сотні дронів-камікадзе (twitter com syr_mil_wik)
Автор: Наталія Юрченко

Росія могла отримати від Ірану сотні дронів-камікадзе та інших безпілотників. Їх доправили чотирма транспортними літаками Іл-76.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Якщо говорити про ті чотири літаки Іл-76, то, звичайно, мова не йде про тисячі, адже, крім самих дронів, є станції управління ними, є інші ударні БПЛА, які отримали окупанти. Можливо, сотні вони і отримали їх, враховуючи вантажні кабіни цих літаків", - зазначив він.

Ігнат не виключив, що є й інші шляхи транспортування іранських дронів. При цьому речник зазначив, що українські захисники розробляють різні тактичні прийоми для збиття цих безпілотників.

"Не треба драматизувати з цими дронами. Так, це неприємна штука, з якою доводиться боротися, нові тактичні прийоми приймати, тому що раніше противник не застосовував таких", - підкреслив Ігнат.

Нагадаємо, що раніше військові пояснили, чим небезпечні іранські дрони, а також розповіли, як їх можна розпізнати.

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