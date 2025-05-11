ЗСУ розгромили війська ворога у дев’яти районах: Генштаб оновив карти

Противник здійснив 63 авіаудари та скинув 96 керованих авіабомб. Також зафіксовано понад 4 тисячі артобстрілів, у тому числі 85 із реактивних систем залпового вогню. Для ураження цілей було залучено 2470 дронів-камікадзе.

Найбільше ударів зазнали населені пункти Черневе (Сумщина), Мирне, Сухий Яр, Піддубне, Комар (Донеччина), Новодарівка, Малинівка, Залізничне (Запоріжжя), Миколаївка (Херсонщина).

Сили оборони України у відповідь уразили дев’ять районів зосередження живої сили й техніки ворога, артилерійську установку, радіолокаційну станцію та ще один важливий військовий об’єкт РФ.

Ситуація на напрямках:

Харківський напрямок: відбито три атаки у районах Вовчанська, Малої Шапківки та Кам’янки.

Куп’янський: противник безуспішно штурмував біля Кіндрашівки, Синьківки та Загризового.

Лиманський: ворог здійснив вісім атак у напрямку Чернещини, Ольгівки, Рідкодуба, Нового, Зеленої Долини, Ямполівки й Копанок.

Сіверський: чотири спроби прориву в районі Григорівки та Білогорівки — відбиті.

Краматорський: дев’ять боєзіткнень поблизу Оріхово-Василівки, Часового Яру, Білої Гори, Майського та Предтечиного.

Торецький: 12 атак у районах Дружби, Торецька, Щербинівки та Диліївки.

Покровський: зафіксовано 60 атак у районах Нової Полтавки, Миролюбівки, Котлярівки, Мирного, Зорі, а також біля Малинівки, Єлизаветівки, Лисівки, Даченського, Звірового, Котлиного, Новосергіївки, Удачного, Новоолександрівки, Преображенки й Андріївки.

Новопавлівський: 13 штурмів у районах Костянтинополя, Вільного Поля, Привільного, Багатиря, Шевченка й Новополя.

Гуляйпільський: 13 атак поблизу Новополя та Новосілок.

Оріхівський: ворог двічі штурмував біля Степового та Новоданилівки.

Придніпровський: три спроби просування до позицій ЗСУ - безуспішні.

Курський напрямок: 25 бойових зіткнень, 18 авіаударів (28 КАБів), 265 артобстрілів, з них три - РСЗВ.