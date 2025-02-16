ЗСУ розгромили у Курській області бронеколону росіян з прапорами СРСР (відео)

Варто зазначити, що сьогодні зранку ворожі пабліки писали про те, що російські морські піхотинці з 155-ї бригади намагалися штурмувати українські позиції неподалік населеного пункту Нікольське Курської області. Причому техніка росіян була з "червоними прапорами" СРСР і ворог рухався, "як на параді".

Невдовзі у соцмережах з'явилося відеопідтвердження наступу з понад десяток танків та близько роти росіян. На опублікованих кадрах чітко зафіксовано, як українські військові знищували противника, який намагався наступати. Зокрема, наші захисники використовували для зупинки ворожої бронеколони дрони, також росіянам "не заважало" мінне поле.

"Не збентежило ворогів ні мінне поле, ні рій українських дронів 47 бригади "Маґура". Від наших "пташок" різко втомилися не тільки танки. Один з танкістів вирішив "відпочити" біля підбитої машини - і наш FPV батальйону ББС допоміг йому остаточно", - зазначили у бригаді.