ЗСУ розгромили батальйон "Ахмат" у Лисичанську, - Генштаб

Атаки загарбників було відбито в районах населених пунктів Ямпіль, Андріївка, Красногорівка, Мар'їнка, Павлівка, Водяне, Новомихайлівка Донецької області та Білогорівка - у Луганській області.

У Лисичанську завдано поразки за підрозділом батальйону "Ахмат". Втрати окупантів становили понад 30 убитими та до 15 осіб пораненими. При цьому реальна кількість загиблих ретельно приховується ворогом.

У Горлівці Донецької області завдано удару по району зосередження техніки ворога. Знищено 5 бойових машин, ще 4 отримали пошкодження. У районі населеного пункту Майорськ щоденні втрати ворога становлять до 30 осіб убитими та понад 120 - пораненими різного ступеня тяжкості.

Минулої доби противник завдав 4 ракетних і 24 авіаційних ударів, здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожі удари зазнали районів 30 населених пунктів Запорізької, Донецької, Луганської, Миколаївської, Сумської та Херсонської областей.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріл:

на Сіверському напрямку - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Стукалівка, Попівка та Ворожба Сумської області. Крім того, окупанти задіяли ударні БПЛА;

на Слобожанському напрямі - з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Новоселівське, М'ясожарівка, Вовчанськ, Стельмахівка, Берестове, Огірцеве та Стрілечтя;

на Куп'янському та Лиманському напрямках - з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Серебрянка, Невське, Макіївка, Білогорівка, Майданчик, Спірне та Верхньокам'янське;

на Бахмутському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Соледар, Яківля, Бахмут, Бахмутське, Досвідне, Майорськ, Годин Яр, Клещеївка та Зеленопілля;

на Авдіївському напрямку - з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Досвідчене;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гуляйполе, Гуляйпільський, Ольгівський, Дорожнянка, Новопіль, Щербаки, Новоданилівка, Временка та Павлівка;

На Південнобузькому напрямку - з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Благодатне, Давидів Брід, Дудчани, Мирне, Нова Кам'янка та Правдине. Крім того, ворог продовжував вести повітряну розвідку, активно застосовуючи БПЛА. Здійснив понад 20 вильотів.

Російські окупаційні війська продовжують грубо порушувати закони та звичаї ведення війни щодо цивільного населення. У населеному пункті Каховка Херсонської області продовжуються пошуки диверсійних груп та коригувальників вогню. Затриманих вивозять до Горностаївки та під тортурами "вибивають" свідчення. Аналогічні заходи відбуваються у населених пунктах Луганської області Борівське та Щедрищеве: масові обшуки, вилучення мобільних телефонів, викрадення людей, яких вивозять у невідомому напрямку.

У Херсоні окупанти, переодягнені у цивільний одяг, займають приміщення мирних громадян та зміцнюють усередині позиції для ведення вуличних боїв. Водночас, російські пропагандистські журналісти планують у місті зйомки відеоматеріалів на тему нібито знищення мирного населення Силами оборони України.

Авіація ЗСУ за минулу добу завдала по ворогові 22 удари. Під поразку потрапили 20 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 позиції засобів протиповітряної оборони супротивника. Наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 ворожих БПЛА.

Воїни українських ракетних військ та артилерії минулої доби вразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об'єкти противника.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 6 листопада близько 10 населених пунктів Херсонської області залишилися без світла через теракт окупантів.

Також ми писали, що абонентам російських мобільних операторів у Херсоні окупанти розсилали повідомлення з попередженням про нібито "підготовку ЗСУ масованого обстрілу".

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