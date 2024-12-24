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ЗСУ розбили колону бронетехніки РФ під час спроби штурму на Времівському напрямку

Вівторок 24 грудня 2024 12:03
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ЗСУ розбили колону бронетехніки РФ під час спроби штурму на Времівському напрямку Ілюстративне фото: ЗСУ розбили колону бронетехніки РФ на Времівському напрямку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська армія днями намагалась штурмувати українські позиції на Времівському напрямку північніше Великої Новосілки. Там українські захисники розбили колону ворожої бронетехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

За даними військових, днями поблизу Нового Комара окупанти пішли на штурм позицій наших захисників колоною бронетехніки. У колоні були три танки та БМП з піхотою.

"Такі нахабні механізовані накати окупантами в смузі відповідальності воїнів цієї бригади - регулярні, тож у наших захисників був час виробити схему протидії", - розповіли в ОСУВ "Хортиця".

Для перехоплення бронетехніки противника було застосовано FPV-дрони підрозділу. Завдяки вправності і влучності операторів дронів, знищені були як ворожа техніка, так і особовий склад.

"Противник спробував прорватися в селище Новий Комар північніше Великої Новосілки, але бійці встояли на своїх позиціях і зупинили ворожий штурм," - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що на Времівському напрямку протягом останньої доби росіяни атакували біля шести населених пунктів. Їм вдалось вклинитись в оборону ЗСУ.

Також, за даними Генштабу, російська армія застосувала авіацію для спроби прориву неподалік Курахового.

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