ЗСУ розбили колону бронетехніки РФ під час спроби штурму на Времівському напрямку

Російська армія днями намагалась штурмувати українські позиції на Времівському напрямку північніше Великої Новосілки. Там українські захисники розбили колону ворожої бронетехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

За даними військових, днями поблизу Нового Комара окупанти пішли на штурм позицій наших захисників колоною бронетехніки. У колоні були три танки та БМП з піхотою.

"Такі нахабні механізовані накати окупантами в смузі відповідальності воїнів цієї бригади - регулярні, тож у наших захисників був час виробити схему протидії", - розповіли в ОСУВ "Хортиця".

Для перехоплення бронетехніки противника було застосовано FPV-дрони підрозділу. Завдяки вправності і влучності операторів дронів, знищені були як ворожа техніка, так і особовий склад.

"Противник спробував прорватися в селище Новий Комар північніше Великої Новосілки, але бійці встояли на своїх позиціях і зупинили ворожий штурм," - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що на Времівському напрямку протягом останньої доби росіяни атакували біля шести населених пунктів. Їм вдалось вклинитись в оборону ЗСУ.

Також, за даними Генштабу, російська армія застосувала авіацію для спроби прориву неподалік Курахового.