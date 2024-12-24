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ВСУ разбили колонну бронетехники РФ во время попытки штурма на Времовском направлении

Вторник 24 декабря 2024 12:03
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ВСУ разбили колонну бронетехники РФ во время попытки штурма на Времовском направлении Иллюстративное фото: ВСУ разбили колонну бронетехники РФ на Времовском направлении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская армия на днях пыталась штурмовать украинские позиции на Времовском направлении севернее Великой Новоселки. Там украинские защитники разбили колонну вражеской бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

По данным военных, на днях вблизи Нового Комара оккупанты пошли на штурм позиций наших защитников колонной бронетехники. В колонне были три танка и БМП с пехотой.

"Такие наглые механизированные накаты оккупантами в полосе ответственности воинов этой бригады - регулярные, поэтому у наших защитников было время выработать схему противодействия", - рассказали в ОСУВ "Хортица".

Для перехвата бронетехники противника были применены FPV-дроны подразделения. Благодаря сноровке и меткости операторов дронов, уничтожены были как вражеская техника, так и личный состав.

"Противник попытался прорваться в поселок Новый Комар севернее Большой Новоселки, но бойцы устояли на своих позициях и остановили вражеский штурм", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня в ОСУВ "Хортица" сообщили, что на Времовском направлении в течение последних суток россияне атаковали около шести населенных пунктов. Им удалось вклиниться в оборону ВСУ.

Также, по данным Генштаба, российская армия применила авиацию для попытки прорыва неподалеку Курахово.

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