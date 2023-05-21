ЗСУ в районі Бахмута місцями просунулися ще на 200 метрів, - Череватий

"Протягом тижня наші підрозділи там, де є можливість, де немає великого ризику втрат, просувалися, контратакуючи противника, зокрема за цю добу на деяких ділянках було в районі 200 метрів пройдено", - заявив він.

Череватий додав, що Бахмут залишається пріоритетною метою росіян.

"Вони намагаються взяти все місто повністю під свій контроль. Наші військові тримають оборону, кілька будівель і фортифікаційних споруд у південно-західній частині міста", - заявив він.

Ситуація у Бахмуті

Заступник голови Міністерства оборони Ганна Маляр заявляла, що українські захисники змогли повернути частину панівних висот на околицях та взяти Бахмут у пів оточення. Вона запевнила, що ЗСУ утримують оборону в районі "Літак".

Детальніше про ситуацію в Бахмуті та про бої на цьому напрямі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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