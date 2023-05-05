ЗСУ проводять тактичні контратаки на кількох напрямках: карти боїв ISW

Збройні сили України, ймовірно, проводять локалізовані контрнаступальні дії на кількох напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація у Луганській та Харківській областях
Міністерство оборони Росії заявило, що їхні війська відбили шість українських диверсійно-розвідувальних груп на північний схід, схід і південний схід від Куп’янська. На відео, опублікованому 3 травня, видно, як підрозділи 6-ї загальновійськової армії обстрілюють українські позиції приблизно за 11 км на північний схід від Куп’янська. Російський блогер стверджував, що 3 і 4 травня вздовж лінії зіткнення на Куп'янському фронті велися взаємні артилерійські обстріли.
Бої у Донецькій області
"Південна вісь"
Раніше ми писали, Сполучені Штати Америки приділяють велику уваги забезпеченню українців засобами протиповітряної оборони.
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