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ЗСУ проводять тактичні контратаки на кількох напрямках: карти боїв ISW

Фото: контратаки ЗСУ на кількох ділянках фронту (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Збройні сили України, ймовірно, проводять локалізовані контрнаступальні дії на кількох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація у Луганській та Харківській областях

Міністерство оборони Росії заявило, що їхні війська відбили шість українських диверсійно-розвідувальних груп на північний схід, схід і південний схід від Куп’янська. На відео, опублікованому 3 травня, видно, як підрозділи 6-ї загальновійськової армії обстрілюють українські позиції приблизно за 11 км на північний схід від Куп’янська. Російський блогер стверджував, що 3 і 4 травня вздовж лінії зіткнення на Куп'янському фронті велися взаємні артилерійські обстріли.

Бої у Донецькій області

"Південна вісь"


Раніше ми писали, Сполучені Штати Америки приділяють велику уваги забезпеченню українців засобами протиповітряної оборони.

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Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України