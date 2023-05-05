RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ проводят тактические контратаки по нескольким направлениям: карты боев ISW

Фото: контратаки ВСУ на нескольких участках фронта (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Вооруженные силы Украины, вероятно, проводят локализованные контрнаступательные действия по нескольким направлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Министерство обороны России заявило, что их войска отразили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп к северо-востоку, востоку и юго-востоку от Купянска. На видео, опубликованном 3 мая, видно, как подразделения 6-й общевойсковой армии обстреливают украинские позиции примерно в 11 км к северо-востоку от Купянска. Российский блоггер утверждал, что 3 и 4 мая вдоль линии столкновения на Купянском фронте велись взаимные артиллерийские обстрелы.

Бои в Донецкой области

"Южная ось"


Ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки уделяют большое внимание обеспечению украинцев средствами противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна России против Украины