ВСУ проводят тактические контратаки по нескольким направлениям: карты боев ISW

Вооруженные силы Украины, вероятно, проводят локализованные контрнаступательные действия по нескольким направлениям.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Луганской и Харьковской областях
Министерство обороны России заявило, что их войска отразили шесть украинских диверсионно-разведывательных групп к северо-востоку, востоку и юго-востоку от Купянска. На видео, опубликованном 3 мая, видно, как подразделения 6-й общевойсковой армии обстреливают украинские позиции примерно в 11 км к северо-востоку от Купянска. Российский блоггер утверждал, что 3 и 4 мая вдоль линии столкновения на Купянском фронте велись взаимные артиллерийские обстрелы.
Бои в Донецкой области
"Южная ось"
Ранее мы писали, что Соединенные Штаты Америки уделяют большое внимание обеспечению украинцев средствами противовоздушной обороны.
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