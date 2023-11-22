ЗСУ проводять наступальні операції, незважаючи на снігову погоду, - ISW

При цьому російські обстріли правого берега Дніпра на Херсонщині помітно зменшилися через погані погодні умови.

Президент України Володимир Зеленський також наголосив на необхідності посилення українського потенціалу перед зимовим періодом війни під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном 20 листопада.

Експерти ISW повідомляють, що і війська РФ, і ЗСУ мають труднощі з управлінням безпілотниками, у тому числі для коригування артилерійського вогню через погані погодні умови по всій лінії фронту.

В ISW впевнені, що морозні погодні умови взимку, швидше за все, спричинять відновлення більш активних бойових дій, а дощова погода, що триває, навряд чи зупинить українські та російські спроби просування.

Ключові висновки ISW: