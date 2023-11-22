ua en ru
Ср, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ проводять наступальні операції, незважаючи на снігову погоду, - ISW

Середа 22 листопада 2023 04:58
UA EN RU
ЗСУ проводять наступальні операції, незважаючи на снігову погоду, - ISW Фото: ЗСУ проводять наступальні операції, незважаючи на снігову погоду (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські війська продовжують проводити наступальні операції на сході та півдні України, незважаючи на дощову та снігову погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

При цьому російські обстріли правого берега Дніпра на Херсонщині помітно зменшилися через погані погодні умови.

Президент України Володимир Зеленський також наголосив на необхідності посилення українського потенціалу перед зимовим періодом війни під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном 20 листопада.

Експерти ISW повідомляють, що і війська РФ, і ЗСУ мають труднощі з управлінням безпілотниками, у тому числі для коригування артилерійського вогню через погані погодні умови по всій лінії фронту.

В ISW впевнені, що морозні погодні умови взимку, швидше за все, спричинять відновлення більш активних бойових дій, а дощова погода, що триває, навряд чи зупинить українські та російські спроби просування.

Ключові висновки ISW:

  • Міністерство оборони РФ та російські офіційні особи намагаються придушити російську істерію навколо українських операцій на східному березі Херсонської області.
  • Аналітична компанія Gallup виявила, що довіра російського суспільства до російської армії трохи знизилася в 2023 році.
  • Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги Україні під час візиту до Києва 21 листопада.
  • Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив Захід у дестабілізації регіону Південного Кавказу шляхом постачання зброї до Вірменії.
  • Російські війська 21 листопада провели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна та в районі Бахмута, і просунулися на окремих ділянках.

Раніше повідомлялося, що українські воїни завдали удару по скупченню російських військових з 810-ї бригади морської піхоти в Херсонській області. Загинули десятки окупантів, а ще сотні поранено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Вторгнення Росії до України
NEWS
Помста за 128-му бригаду. ЗСУ вдарили по росіянах під час нагородження, у ворога багато "200-х"
Помста за 128-му бригаду. ЗСУ вдарили по росіянах під час нагородження, у ворога багато "200-х"
DAILY
Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію