ЗСУ проводять наступальні операції, незважаючи на снігову погоду, - ISW
Українські війська продовжують проводити наступальні операції на сході та півдні України, незважаючи на дощову та снігову погоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
При цьому російські обстріли правого берега Дніпра на Херсонщині помітно зменшилися через погані погодні умови.
Президент України Володимир Зеленський також наголосив на необхідності посилення українського потенціалу перед зимовим періодом війни під час зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном 20 листопада.
Експерти ISW повідомляють, що і війська РФ, і ЗСУ мають труднощі з управлінням безпілотниками, у тому числі для коригування артилерійського вогню через погані погодні умови по всій лінії фронту.
В ISW впевнені, що морозні погодні умови взимку, швидше за все, спричинять відновлення більш активних бойових дій, а дощова погода, що триває, навряд чи зупинить українські та російські спроби просування.
Ключові висновки ISW:
- Міністерство оборони РФ та російські офіційні особи намагаються придушити російську істерію навколо українських операцій на східному березі Херсонської області.
- Аналітична компанія Gallup виявила, що довіра російського суспільства до російської армії трохи знизилася в 2023 році.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги Україні під час візиту до Києва 21 листопада.
- Президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив Захід у дестабілізації регіону Південного Кавказу шляхом постачання зброї до Вірменії.
- Російські війська 21 листопада провели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна та в районі Бахмута, і просунулися на окремих ділянках.
Раніше повідомлялося, що українські воїни завдали удару по скупченню російських військових з 810-ї бригади морської піхоти в Херсонській області. Загинули десятки окупантів, а ще сотні поранено.
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