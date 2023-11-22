ВСУ проводят наступательные операции, несмотря на снежную погоду, - ISW

Украинские войска продолжают проводить наступательные операции на востоке и юге Украины, несмотря на дождливую и снежную погоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

При этом российские обстрелы правого берега Днепра в Херсонской области заметно уменьшились из-за плохих погодных условий.

Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул необходимость усиления украинского потенциала перед зимним периодом войны во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином 20 ноября.

Эксперты ISW сообщают, что и войска РФ, и ВСУ испытывают трудности с управлением беспилотниками, в том числе для корректировки артиллерийского огня из-за плохих погодных условиях по всей линии фронта.

В ISW уверены, что морозные погодные условия зимой, скорее всего, повлекут за собой возобновление более активных боевых действий, а продолжающаяся дождливая погода вряд ли остановит украинские и российские попытки продвижения.

Ключевые выводы ISW: