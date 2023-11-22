ВСУ проводят наступательные операции, несмотря на снежную погоду, - ISW
Украинские войска продолжают проводить наступательные операции на востоке и юге Украины, несмотря на дождливую и снежную погоду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
При этом российские обстрелы правого берега Днепра в Херсонской области заметно уменьшились из-за плохих погодных условий.
Президент Украины Владимир Зеленский также подчеркнул необходимость усиления украинского потенциала перед зимним периодом войны во время встречи с министром обороны США Ллойдом Остином 20 ноября.
Эксперты ISW сообщают, что и войска РФ, и ВСУ испытывают трудности с управлением беспилотниками, в том числе для корректировки артиллерийского огня из-за плохих погодных условиях по всей линии фронта.
В ISW уверены, что морозные погодные условия зимой, скорее всего, повлекут за собой возобновление более активных боевых действий, а продолжающаяся дождливая погода вряд ли остановит украинские и российские попытки продвижения.
Ключевые выводы ISW:
- Министерство обороны РФ и российские официальные лица пытаются подавить российскую истерию вокруг украинских операций на восточном берегу Херсонской области.
- Аналитическая компания Gallup обнаружила, что доверие российского общества к российской армии незначительно снизилось в 2023 году.
- Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете военной помощи Украине во время визита в Киев 21 ноября.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Запад в дестабилизации региона Южного Кавказа путем поставок оружия в Армению.
- Российские войска 21 ноября провели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная и в районе Бахмута, и продвинулись на отдельных участках.
Ранее сообщалось, что украинские воины нанесли удар по скоплению российских военных с 810-й бригады морской пехоты в Херсонской области. Погибли десятки оккупантов, а еще сотни ранены.
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