ЗСУ проводили наземні операції на лівому березі Херсонської області: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

ISW пише, що російські війська продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна і трохи просунулися вперед 11 грудня. Відеозапис з геолокацією, опублікований 10 грудня, показує, що російські війська трохи просунулися на південний схід від Діброва.

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили щонайменше чотири атаки Росії на Куп'янському напрямку в районі Сіньківки та Петропавлівки та відбили як мінімум п'ять російських атак на Лиманському напрямку в районі Макіївки та Терного.

Командувач сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська проводять наступальні операції на Куп'янському напрямку в районі Лимана Першого, Новоселовського та Стельмахівки. На Лиманському напрямі у районі Житлівки.

Сирський також повідомив, що російські військові направляють штурмові підрозділи, які раніше були в резерві, для наступу в районі Сіньківки.

Російські джерела стверджували, що українські війська атакували вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна та просунулися 11 грудня.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки в районі Петропавлівки, Сіньківки, озера Лиман, Терного та Діброва.

Операція №2 - Донецька область

За словами ISW, російські війська 11 грудня продовжили наземні атаки на північний схід від Бахмута, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили як мінімум вісім російських атак поблизу Спірного та Веселого.

Командувач сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська проводили наступальні операції у напрямку Сіверська.

Міністерство оборони Росії заявило, що українські війська 11 грудня безуспішно атакували на Бахмутському напрямку поблизу Богданівки, Хромового, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили щонайменше 13 російських атак поблизу Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Північного.

Сирський заявив, що російські війська концентрують значні зусилля на північ і захід від Бахмута і що підрозділи російських ВДВ, спецназу та мотострілецької бригади проводять штурмові операції в цих районах.

ISW виявив, що російські війська продовжили наступальні операції під Авдіївкою 11 грудня і нещодавно трохи просунулися. Відеозапис з геолокацією, опублікований 9 грудня, показує, що російські війська трохи просунулися на схід від Степового.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу самої Авдіївки; на схід від Новобахмутівки; південніше Північного і Тоненького, і навіть поблизу Первомайського і Невельського.

Українські військові чиновники вказали, що російські війська нещодавно активізували механізовані наступальні операції поблизу Авдіївки.

Спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що російські війська розпочали значні наступальні операції за підтримки бронетехніки поблизу Авдіївки та Мар'їнки 10 грудня і що українські сили знищили 11 російських танків та 15 бойових броньованих машин.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили щонайменше 49 російських атак поблизу Авдіївки 11 грудня, що значно більше в порівнянні з останніми кількома тижнями. ISW поки не спостерігав значних успіхів Росії поблизу Авдіївки внаслідок цих атак.

За повідомленнями ISW, російські війська 11 грудня продовжили наступальні операції на захід і на південний захід від Донецька і, за повідомленнями, просунулися вперед.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки.

Міністерство оборони Росії заявило, що українські сили безуспішно атакували поблизу Георгіївки.

"Південна вісь"

За словами ISW, російські війська 11 грудня провели обмежені наземні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але не просунулися вперед.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Приютного.

Українські війська 11 грудня продовжили контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області, але не просунулися вперед.

Російські джерела стверджували, що російські війська відбили українські атаки поблизу Вербового.

ISW з'ясував, що 11 грудня російські війська продовжили контратаки у західній частині Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вперед.

Український генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки в районі Роботиного та Новопокровки.

За словами ISW, українські війська 11 грудня продовжували проводити наземні операції у районі Кринків на лівому березі Херсонської області.