ВСУ проводили наземные операции на леовм берегу Херсонской области: карты ISW

Операция №1 - Луганская область

ISW пишет, что российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и незначительно продвинулись вперед 11 декабря. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 10 декабря, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к юго-востоку от Дибровы.

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили по меньшей мере четыре атаки России на Купянском направлении в районе Синьковки и Петропавловки и отразили как минимум пять российских атак на Лиманском направлении в районе Макеевки и Терного.

Командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска проводят наступательные операции на Купянском направлении в районе Лимана Первого, Новоселовского и Стельмаховки. На Лиманском направлении в районе Житловки.

Сырский также сообщил, что российские военные направляют штурмовые подразделения, ранее находившиеся в резерве, для наступления в районе Синьковки.

Российские источники утверждали, что украинские войска атаковали вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись 11 декабря.

Министерство обороны России заявило, что российские войска отразили украинские атаки в районе Петропавловки, Синьковки, озера Лиман, Терного и Дибровы.

Операция №2 - Донецкая область

По словам ISW, российские войска 11 декабря продолжили наземные атаки к северо-востоку от Бахмута, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили как минимум восемь российских атак вблизи Спорного и Веселого

Командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска проводили наступательные операции в направлении Северска.

Министерство обороны России заявило, что украинские войска 11 декабря безуспешно атаковали на Бахмутском направлении вблизи Богдановки, Хромового, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили по меньшей мере 13 российских атак вблизи Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещиевки, Андреевки и Пивничного.

Сырский заявил, что российские войска концентрируют значительные усилия севернее и западнее Бахмута и что подразделения российских ВДВ, спецназа и мотострелковой бригады проводят штурмовые операции в этих районах.

ISW обнаружил, что российские войска продолжили наступательные операции под Авдеевкой 11 декабря и недавно незначительно продвинулись. Видеозапись с геолокацией, опубликованная 9 декабря, показывает, что российские войска незначительно продвинулись к востоку от Степового.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи самой Авдеевки; восточнее Новобахмутовки; южнее Северного и Тоненького, а также вблизи Первомайского и Невельского.

Украинские военные чиновники указали, что российские войска недавно активизировали механизированные наступательные операции вблизи Авдеевки.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что российские войска начали значительные наступательные операции при поддержке бронетехники вблизи Авдеевки и Марьинки 10 декабря и что украинские силы уничтожили 11 российских танков и 15 боевых бронированных машин.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили по меньшей мере 49 российских атак вблизи Авдеевки 11 декабря, что значительно больше по сравнению с последними несколькими неделями. ISW пока не наблюдал значительных успехов России вблизи Авдеевки в результате этих атак.

По сообщениям ISW, российские войска 11 декабря продолжили наступательные операции западнее и юго-западнее Донецка и, по сообщениям, продвинулись вперед.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

Министерство обороны России заявило, что украинские силы безуспешно атаковали близ Георгиевки.

"Южная ось"

По словам ISW, российские войска 11 декабря провели ограниченные наземные атаки в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но не продвинулись вперед.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Приютного.

Украинские войска 11 декабря продолжили контрнаступательные операции в западной части Запорожской области, но не продвинулись вперед.

Российские источники утверждали, что российские войска отразили украинские атаки вблизи Вербового

ISW выяснил, что 11 декабря российские войска продолжили контратаки в западной части Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вперед.

Украинский генеральный штаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки в районе Работино и Новопокровки.

По словам ISW, украинские войска 11 декабря продолжали проводить наземные операции в районе Крынков на левом берегу Херсонской области.