ЗСУ провели контрнаступальну операцію в Запорізькій області: карти боїв ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

23 березня російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна. Генштаб України повідомив, що російські війська завдали невдалих наземних ударів поблизу Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська), Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної), Білогорівки. (10 км на південь від Кремінної), Верхньокам’янського (21 км на південь від Кремінної).

Міністерство оборони Великої Британії (МО) повідомило, що російські війська, ймовірно, мають на меті захопити Куп’янськ, розширити свою зону безпеки на захід та включити річку Оскіл до своїх оборонних ліній. Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські війська знищили багато одиниць нової російської техніки за останні кілька тижнів, оскільки російські сили використовують більше звичайних сил і бронетехніки на Лиманському та Куп’янському напрямках.

Геолокаційні кадри, опубліковані 23 березня, вказують на обмежене наступ росіян на південний схід від Білогорівки. Російський військовий блогер стверджував, що російські війська проводили невдалі наступальні операції поблизу Тернів (17 км на захід від Кремінної), Макіївки та Білогорівки, але просунулися до річки Сіверський Донець у районі Серебрянського лісу (10 км на південь від Кремінної).

Глава Чечні Рамзан Кадиров оприлюднив кадри, на яких стверджується, що командир спецназу "Ахмат" і заступник командира 2-го корпусу армії так званої "ЛНР" Апті Алаудінов захопили українського військовополоненого під Білогорівкою.

Російські війська продовжують будівництво укріплень у прикордонних районах Брянської та Курської областей. У Генштабі України повідомили, що російські війська продовжують закріплювати місцевість у Брянській та Курській областях та проводять невизначені демонстративні дії в Бєлгородській області, намагаючись перешкодити перекиданню українських військ на інші ділянки лінії фронту.

Бої на Донбасі

23 березня російські війська продовжили атакувати місто Бахмут та його околиці. Командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський заявив, що підрозділи групи "Вагнера" залишаються основними російськими силами, які діють на бахмутському напрямку, і вони ще не втратили своїх наступальних можливостей.

Сирський зазначив, що хоча група "Вагнера" все ще має чисельну перевагу на передовій, українські сили продовжують виснажувати найманців, що дасть змогу українським силам проводити невизначені наступальні операції. Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що російські та українські війська 35 разів контактували на всій лінії фронту в Бахмуті, 29 з яких – у місті або в його безпосередній близькості.

У Генштабі України повідомляли, що в Бахмуті ведуться постійні позиційні бої, а українські війська відбили російські штурми на північний захід від Бахмута в Олександро-Шултиному та Богданівці; на північний схід від Бахмута у Васюківці; і на південь від Бахмута в Предтечиному. Російські джерела також стверджували, що російські сили повністю очистили промислову зону в північному Бахмуті та продовжують бої в центральному та південному Бахмуті.

Російські "воєнкори" стверджували, що бої тривають на південний захід від Бахмута в Іванівському і що найманці "Вагнера" атакують Крохмальне на північний захід від Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 березня, показують, як українські війська б’ють зі стрілецької зброї по сусідніх російських силах на західному березі річки Бахмутка, що, ймовірно, вказує на те, що деякі росіяни форсували річку.

23 березня російські сили продовжували атакувати українські позиції навколо Авдіївки. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували на північ від Авдіївки, Новокалинового, Степового, Ласточкиного та Бердичіва; на захід від Авдіївки в Сіверному, Водяному, Невельському, Первомайському; та самій Авдіївці.

Російські джерела стверджували, що російська артилерія встановила вогонь над українським шляхом постачання через Орлівку. Російські джерела стверджували, що російські війська очистили західну околицю Новобахмутівки (приблизно 12 км на північний схід від Авдіївки) і продовжували наступ на Первомайське та Сіверне з півдня.

Інше російське джерело висловило сумнів, що російські сили захопили Новобахмутівку та Степове, і зазначило, що російські сили також ведуть бої за Кам’янку (приблизно 5 км на північний схід від Авдіївки). Російське джерело стверджує, що поки що занадто рано говорити про спроби Росії створити котел навколо Авдіївки та про оперативні успіхи в цьому районі.

Російський "воєнкор" стверджував, що російські сили просунулися в напрямку Новокалинового і досягли невизначеної височини в цьому районі. Російські джерела також стверджували, що частини російської 200-ї окремої мотострілецької бригади (14-й армійський корпус Північного військового округу) атакували Тоненьке (7 км на північний захід від Авдіївки).

На Авдіївському напрямку російські війська продовжують формувати нові бригади з успадкованих підрозділів так званої "ДНР" та мобілізованих. Російське джерело стверджує, що колишній 9-й окремий Маріупольсько-Хінганський десантно-штурмовий полк морської піхоти так званої "ДНР" переформований у 9-у гвардійську мотострілецьку бригаду РФ і зараз діє на Авдіївському напрямку.

У так званій "ДНР" повідомили, що на авдіївському напрямку діють підрозділи 14-ї артилерійської "Кальміуської" бригади та 1-ї "Слов’янської" бригади 1-го армійського корпусу так званої "ДНР".

ISW раніше спостерігала за численними зверненнями російських мобілізованих військовослужбовців щодо їх підпорядкування підрозділам так званої "ДНР", що вказує на те, що російське військове командування, ймовірно, посилює та/або розширює підрозділи так званої "ДНР" мобілізованим персоналом. Російські військові також відновлюють бригади часів Другої світової війни, такі як 9-та гвардійська мотострілецька бригада Червоної армії.

Міністерство оборони Росії може сформувати деякі з нових дивізій, про які воно оголосило 17 січня, шляхом офіційної інтеграції проміжних сил так званих "ДНР" і "ЛНР" до ЗС РФ, а не створювати повністю нові дивізії з нуля. Поточний набір спостережуваних зусиль з формування сил свідчить про те, що російське військове командування, очевидно, надає пріоритет формуванню мотострілецьких підрозділів, а не відновленню танкових підрозділів.

ISW не спостерігала за відновленням чи повторним використанням низки елітних танкових полків і бригад, знищених у боях, і відновлення розформованих мотострілецьких підрозділів Червоної Армії, а не відновлення нинішніх танкових частин, може відображати реальність, якої бракує російській армії танків, необхідних для відновлення танкових частин.

Російські війська продовжували наступальні дії на захід від Донецька, але станом на 23 березня не відновлювали наступ поблизу Вугледара. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували Мар’їнку та Побєду, що за 22 і 25 км на південний захід від Донецька, і російські джерела повторили подібні повідомлення.

Російське джерело стверджувало, що підрозділи 155-ї російської морської піхотної бригади продовжують виконувати бойові завдання в районі Вугледара, і нещодавно опублікувало кадри з цього району, які вказують на те, що російські та українські сили ведуть позиційні бої поблизу Вугледара.

"Південна вісь"

Український Генштаб повідомив, що всі російські підрозділи, дислоковані в Новій Каховці, залишили місто станом на 22 березня. У формулюванні доповіді українського Генштабу прямо згадується, що російські сили "вийшли", і не піддається тлумаченню російської ротації, як припускають деякі спостерігачі. Російські військові блогери стверджували, що російські війська залишилися в місті. ISW не спостерігала візуального підтвердження, яке підтверджує будь-яке твердження. Наразі ISW вважає, що російські військові все ще контролюють Нову Каховку.

Українські війська продовжують здійснювати рейдові дії над Дніпром у Херсонській області та продовжують завдавати ударів по російських позиціях на східному (лівому) березі річки. На геолокаційних кадрах бойових дій, опублікованих 20 березня, видно, як російські війська завдають ударів по українських військах, що діють на південному сході острова Великий Потьомкін.

На опублікованих 23 березня відео з геолокацією бойових дій видно, як українські безпілотники завдають ударів по російських позиціях біля Винрозсадника на східному (лівому) березі Дніпра. Голова Херсонської обласної військової адміністрації України Сергій Хлань доповнив заяву окупаційного голови Херсона Володимира Сальдо про те, що російські війська втричі збільшили чисельність особового складу на східному (лівому) березі Дніпра в очікуванні українського контрнаступу. Хлань критикував оборонні заходи російських військ, стверджуючи, що вони встановили лише три лінії оборони.

Російські джерела стверджували, що українські війська вели контрнаступальну операцію на заході Запорізької області. 22 березня російський "воєнкор" заявив, що українські війська контролюють близько половини Новоданилівки (53 км на південний схід від міста Запоріжжя) і що це селище раніше було неокупованою сірою зоною. Інший військовий блогер 23 березня заявив, що українські війська вели контрнаступ у напрямку Роботине (66 км на південний схід від міста Запоріжжя).

Російські війська регулярно обстрілювали Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську та Миколаївську області.