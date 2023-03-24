"Кухар Путіна" спростував заяви Кремля про війну РФ з НАТО в Україні, - ISW

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин спростував заяви Кремля про те, що Росія воює з НАТО, та поставив під сумнів існування "нацистів" на території України, про яких постійно говорить Москва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інстиут вивчення війни (ISW).

"Кухар Путіна" зазначив, що Росія воює "виключно з українцями", які оснащені технікою, наданою НАТО, і деякими "русофобськими" найманцями, що добровільно підтримують Україну, але не з самим НАТО", - вказують аналітики.

У звіті також мовиться, що Пригожин підкреслив, що російські чиновники, найімовірніше, знали, що НАТО запропонує Україні допомогу, тому що "смішно думати, що коли РФ вирішила розпочати війну, то не врахувала допомогу НАТО Україні".

"Засновник ПВК "Вагнер" розповів і про те, що не впевнений стосовно цілей "денацифікації" в Україні, оскільки не знає, чи є в Україні "нацисти", - інформують в ISW.

Як пояснюють фахівці, своїми висловлювання Пригожин " фактично відкинув довоєнні та післявоєнні заяви Кремля про те, що РФ необхідно захищатися від загрози НАТО в Україні, і підірвав необхідність і ймовірність заявлених російським диктатором Путіним максималістських цілей його вторгнення".

Ключові висновки Інституту вивчення війни: