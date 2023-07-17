ЗСУ просуваються в районі Бахмута та на Півдні: карти боїв ISW

Українські військові продовжують вести контрнаступальні операції відразу на кількох напрямках. Відомо про просування на Бахмутському та Бердянському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
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"Південна вісь"
Сьогодні вночі, 17 липня, сталися вибухи на Кримському мосту. Відомо про 2 загиблих. На під'їздах до мосту багатокілометрові черги.
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