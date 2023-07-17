ВСУ продвигаются в районе Бахмута и на Юге: карты боев ISW

Украинские военные продолжают вести контрнаступательные операции сразу на нескольких направлениях. Известно о продвижении на Бахмутском и Бердянском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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"Южная ось"
Сегодня ночью, 17 июля, произошли взрывы на Крымском мосту. Известно о 2 погибших. На подъездах к мосту многокилометровые очереди.
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