ЗСУ просуваються до Сватового, а окупанти мають успіхи біля Бахмута: карта боїв на ранок

Минулої доби українським бійцям вдалося зміцнити свої позиції на північному сході Харківської області. Також аналітики посилаючись на відео з мережі припускають, що ЗСУ захопили в полон кілька окупантів за 20 км від Сватового. Можливо, українським військам вдалося взяти під контроль сусідні населені пункти Піщане, Берестове та Табаївку.

Крім того, українські війська могли проводити наземні атаки на північ від Крохмального і намагалися атакувати Орлянку та Котлярівку, обидва населені пункти знаходяться в межах 30 км на північний захід від Сватового (Луганська область).

Донбас

Російські окупанти 13 жовтня проводили наземні атаки на Донеччині і, ймовірно, просунулися на південь від Бахмута. Аналітики ISW зазначають, що не виявили жодних незалежних підтверджень присутності окупаційних військ у населених пунктах під Бахмутом. Там стверджують, що ситуація біля цього населеного пункту заплутана активними боями та складним інформаційним середовищем, що, ймовірно, сприяє суперечливим заявам щодо статусу контролю над окремими населеними пунктами.

Південний фронт

У четвер, 13 жовтня, російські війська продовжували безуспішно атакувати раніше зайняті позиції на півночі та північному заході Херсонської області. У регіоні продовжуються активні бої. Українські війська спробували зміцнитися на нових позиціях, а окупанти зробили спроби контратак.

Крім того, в ISW стверджують, що пошкодження мосту через Керченську протоку, ймовірно, продовжує уповільнювати доставку російських вантажів на південь України.