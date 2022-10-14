ВСУ продвигаются к Сватово, а оккупанты имеют успехи возле Бахмута: карта боев на утро

За прошедшие сутки украинским бойцам удалось укрепить свои позиции на северо-востоке Харьковской области. Также аналитики ссылаясь на видео из сети предполагают, что ВСУ захватили в плен несколько оккупантов в 20 км от Сватово. Возможно, украинским войскам удалось взять под контроль близлежащие населенные пункты Песчаное, Берестово и Табаевка.

Кроме того, украинские войска могли проводить наземные атаки севернее Крохмального и пытались атаковать Орлянку и Котляровку, оба населенных пункта находятся в пределах 30 км к северо-западу от Сватово.

Донбасс

Российские оккупанты 13 октября проводили наземные атаки в Донецкой области и, вероятно, продвинулись к югу от Бахмута. Аналитики ISW отмечают, что не обнаружили никаких независимых подтверждений присутствия оккупационных войск в населенных пунктах под Бахмутом. Там утверждают, что ситуация возле этого населенного пункта запутана активными боями и сложной информационной средой, что, вероятно, способствует противоречивым заявлениям о статусе контроля над отдельными населенными пунктами.

Южный фронт

В четверг, 13 октября, российские войска продолжали безуспешно атаковать ранее занятые позиции на севере и северо-западе Херсонской области. В регионе продолжаются активные бои. Украинские войска попытались укрепиться на новых позициях, а оккупанты предприняли попытки контратак.

Кроме того, в ISW утверждают, что повреждение моста через Керченский пролив, вероятно, продолжает замедлять доставку российских грузов на юш Украины.