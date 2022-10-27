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ЗСУ просуваються на сході, а окупанти втікають у Херсонській області: карти боїв на ранок

Фото: ЗСУ просуваються у Луганській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники продовжують поступово просуватися у Луганській області. Водночас окупанти втікають з позицій у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Лінія Оскіл - Кремінна

Підрозділи ЗСУ підтвердили, що зайшли в село Невське у Луганській області та встановили там український прапор. Проте окупанти намагаються приховати цю поразку. За попередньою інформацією, бої на північному заході від Кремінної призупинилися через погану погоду.

При цьому відомо, що українські сили утримують оборону та атакують ворога за 10-30 кілометрів від міст Сватове та Кремінна.

Донбас

Ситуація у Донецькій області залишається напруженою через активні бої. Окупанти намагаються штурмувати українські сили біля Бахмута, Соледара, Андріївки та поки без успіху.

Російські блогери заявляють про наміри оточити Авдіївку, аби посилити свої позиції поблизу окупованого Донецька.

ISW, російські війська продовжували готуватися до оборони як на західному, так і на східному берегах Дніпра. Окупанти, ймовірно, готуються до вуличних боїв у Херсоні, оскільки посилюють оборону та укріплення.

Проте місцеві жителі та аналітики ISW фіксують втечу окупантів. Зокрема, російські солдати відходять з позицій біля фронту углиб Херсонської області. В ISW припускають, що росіяни не сподіваються утримувати місто Херсон, навіть якщо мають намір воювати за нього.

Раніше ми повідомляли, що українські військові встановили прапор у Невському в Луганській області.

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