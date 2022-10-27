RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ продвигаются на востоке, а оккупанты бегут в Херсонской области: карты боев на утро

Фото: ВСУ продвигаются в Луганской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники продолжают постепенно продвигаться в Луганской области. В то же время оккупанты бегут с позиций в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Линия Оскол - Кременная

Подразделения ВСУ подтвердили, что вошли в село Невское в Луганской области и установили там украинский флаг. Однако оккупанты пытаются скрыть это поражение. По предварительной информации, бои на северо-западе от Кременной приостановились из-за плохой погоды.

При этом известно, что украинские силы удерживают оборону и атакуют врага в 10-30 километрах от городов Сватово и Кременная.

Донбасс

Ситуация в Донецкой области остается напряженной из-за активных боев. Оккупанты пытаются штурмовать украинские силы возле Бахмута, Соледара, Андреевки и пока безуспешно.

Российские блоггеры заявляют о намерениях окружить Авдеевку, чтобы усилить свои позиции вблизи оккупированного Донецка.

ISW, российские войска продолжали готовиться к обороне как на западном, так и на восточном берегах Днепра. Оккупанты, вероятно, готовятся к уличным боям в Херсоне, поскольку усиливают оборону и укрепление.

Однако местные жители и аналитики ISW фиксируют побег оккупантов. В частности, российские солдаты уходят с позиций вблизи фронта вглубь Херсонской области. В ISW предполагают, что россияне не надеются удерживать город Херсон, даже если намерены воевать за него.

Ранее сообщалось, что украинские военные установили флаг в Невском в Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против Украины