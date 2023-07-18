ЗСУ просуваються під Бахмутом, а росіяни атакують в напрямку Куп’янська: карти боїв ISW

ЗСУ продовжують просуватися в районі Бахмута та на кордоні Запорізької і Донецької областей, водночас росіяни активізували свої зусилля в напрямку Куп'янська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Луганській та Харківській областях

Російські війська вели активні наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове і станом на 17 липня, ймовірно, досягли незначних тактичних успіхів на цьому напрямку. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські війська просуваються на куп’янському напрямку з кінця минулого тижня і атакують українські позиції поблизу Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська) та Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового), щоб відкинути українські сили через річку Оскіл.

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на південь від Масютівки, а російський військовий блогер стверджував, що російські війська просунулися на один-два кілометри на куп’янському напрямку. Інший російський "воєнкор" стверджував, що підрозділи 21-ї ОМСБр (2-ї загальновійськової армії ЦВО) і штурмових підрозділів "Шторм-З" атакували українські позиції поблизу Кармазинівки (13 км на південний захід від Сватового) і взяли під контроль два українські опорні пункти на північний захід від с. Нововодяне (15 км на південний захід від Сватового).

Раніше ISW зазначав, що протягом останнього місяця російські війська стягували штурмові підрозділи "Шторм-З" до району кордону Харківської та Луганської областей, і схоже, що російські війська почали невеликі локалізовані наступальні дії в цьому секторі, використовуючи "Шторм-З" для того, щоб спробувати скористатися перевагами оперативної зосередженості України на іншому фронті.

Раніше ISW оцінювало, що підрозділи "Шторму-З" значною мірою неефективні у здійсненні більш ніж невеликих тактичних проривів, а початок російських наступальних операцій на цьому фронті навряд чи захопить значну територію через склад сил і потужність росіян групування в цій області.

17 липня російські війська продовжували обмежені наземні атаки на південний захід і південь від Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на захід від Діброви (6 км на південний захід від Кремінної) і на схід від Веселого (30 км на південь від Кремінної), також Маляр зазначила, що російські сили продовжували безуспішні атаки в районі Серебрянського лісу (приблизно 10 км на південний захід від Кремінної).

Російські військові блогери наголошували, що українські війська намагаються захищатися від російських атак поблизу Торського (15 км на захід від Кремінної), а один "воєнкор" стверджував, що українські сили ведуть розвідку невеликими групами в лісових масивах на захід від Кремінної.

Бої на Донбасі

Російські війська продовжували наземні атаки навколо Бахмута, але не досягли жодних підтверджених успіхів у цьому районі 17 липня. Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), Григорівки (8 км на північний захід від Бахмута), Іванівського (6 км на захід від Бахмута), Курдюмівки (12 км на південний захід від Бахмута) та Богданівки (5 км на північний захід від Бахмута).

Російські джерела також стверджували, що російські війська підтягують резерви до Бахмута і контратакують у флангах, щоб відновити втрачені позиції. 16 липня російський військовий блогер заявив, що російські війська протягом останніх п’яти днів атакували українські війська на північному фланзі Бахмута з напрямку Берхівка і що російські війська, зокрема 200-та мотострілецька бригада (14-й армійський корпус, Північний флот) і невизначені БАРС (російські бойові резерви) і повітряно-десантні (ВДВ) підрозділи, які вступили в бій з українськими силами в напрямку Ягідного (2 км на північ від Бахмута).

На кадрах, опублікованих Міністерством оборони (МО) Росії 17 липня, нібито видно, як невідомі підрозділи ВДВ використовують вогнемети для відбиття українських сил, які намагаються вийти на околиці Бахмута. Російський військовий блогер стверджував, що частини російської 106-ї гвардійської дивізії ВДВ контратакували українські сили, які намагалися взяти штурмом опорний пункт на захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), і стверджував, що українські сили скористалися наслідками зміни командування і управління в російській 106-й гвардійській дивізії ВДВ.

"Воєнкор" стверджував, що підрозділи 72-ї мотострілецької бригади (3-й армійський корпус) і 57-ї мотострілецької бригади (5-та загальновійськова армія, Східний військовий округ) завадили українським силам зайняти височину біля Кліщіївки, а російські підрозділи БАРС з Кремінної завадили прибув як підкріплення. Інший військовий блогер стверджував, що чеченські сили "Ахмата" також воюють під Кліщіївкою.

17 липня українські війська продовжували контрнаступальні дії в районі Бахмута і, ймовірно, досягли обмежених успіхів. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська просунулися у невстановлених місцях на південному фланзі Бахмута.

Командир "Вагнера" на позивний "Лотос" в інтерв’ю афілійованому з бойовиками військовому блогеру заявив, що українські війська захопили опорний пункт на північ від Кліщіївки та встановили вогонь над населеним пунктом. Він стверджував, що українські сили також контролюють райони на північ від Бахмута поблизу Залізнянського (9 км на північний захід від Бахмута), Берхівське водосховище (4 км на північний захід від Бахмута), невизначену ділянку залізниці на північ від Бахмута, наземні лінії зв’язку (GLOCs) уздовж Часів- траса Яр Хромове та висоти навколо Кліщіївки.

"Лотос" повідомив, що українські війська намагаються захопити Яковлівку (14 км на північний схід від Бахмута), щоб перекрити російські лінії зв’язку на Соледар (12 км на північний схід від Бахмута), де тривають важкі бої. Інший "воєнкор" стверджував, що українські сили безуспішно намагалися прорватися до Кліщіївки із заходу та північного заходу, але українські сили відновили втрачені позиції в районі Оріхово-Василівка біля траси E40 (Бахмут-Слов’янськ).

Російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк 17 липня. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували українські війська поблизу Авдіївки (на північ від Донецька) та Красногорівки (на північно-західній околиці міста Донецьк).

Російський "воєнкор" стверджував, що російські війська безуспішно атакували українські війська поблизу Новомихайлівки (на південний захід від Донецька), Мар’їнки та Первомайського (на північно-західній околиці Донецька). Так звана "Народна міліція "ДНР" опублікувала кадри, на яких нібито видно, як підрозділи 9-ї бригади (1-й армійський корпус так званої "ДНР") діють на авдіївському напрямку.

"Південна вісь"

17 липня українські війська продовжили наземні атаки та просунулися в районі Донецько-Запорізького адміністративного кордону. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 липня, показують, як українські війська досягли околиць Старомайорського (приблизно 8 км на південь від Великої Новосілки), перш ніж російські активні еластичні оборонні маневри відкинули їх назад.

Російський військовий блогер стверджував, що українські війська захопили позиції на околицях Староморського, а інше російське джерело повідомило, що в околицях Староморського тривають важкі бої, але російські війська контролюють саме селище.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська продовжують успішні контрнаступальні дії на Бердянському (західна частина Донецької-східна Запорізька область) напрямку, зокрема на південь від Великої Новосілки в районі Макарівки, Старомайрського та Новодарівки.

17 липня російські війська здійснили обмежені контратаки на заході Донецької області. Генштаб України повідомив, що російські війська наступали в напрямку північного Староморського. Російський "воєнкор" стверджував, що російським військам вдалося успішно повернути втрачені позиції поблизу Приютного (14 км на південний захід від Великої Новосілки).

Російські джерела стверджували, що 17 липня українські сили продовжували безуспішні наземні атаки в районі Оріхова на заході Запорізької області. Російський військовий блогер стверджував, що українські сили невдало атакували в напрямку Роботине (15 км на південь від Оріхова), а інший "воєнкор" зазначив, що темп бойових дій на цій ділянці фронту загалом скоротився і що українські війська дедалі частіше діють невеликими диверсійно-розвідувальними групами. Російські військові блогери також стверджували, що російські війська відбили українську атаку поблизу П’ятихаток (25 км на південний захід від Оріхова).

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