ВСУ продвигаются под Бахмутом, а россияне атакуют в направлении Купянска: карты боев ISW

ВСУ продолжают продвигаться в районе Бахмута и на границе Запорожской и Донецкой областей, в то же время россияне активизировали свои усилия в направлении Купянска.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска вели активные наступательные действия на линии Купянск-Сватово и по состоянию на 17 июля, вероятно, добились незначительных тактических успехов на этом направлении. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска продвигаются на купянском направлении с конца прошлой недели и атакуют украинские позиции вблизи Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска) и Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового), чтобы отбросить украинские силы через реку Оскол.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к югу от Масютовки, а российский военный блоггер утверждал, что российские войска продвинулись на один-два километра в купянском направлении. Другой российский "военкор" утверждал, что подразделения 21-й ОМСБр (2-й общевойсковой армии ЦВО) и штурмовых подразделений "Шторм-З" атаковали украинские позиции вблизи Кармазиновки (13 км юго-западнее Сватового) и взяли под контроль два украинских опорных пункты северо-западнее с. Нововодяное (15 км юго-западнее Сватового).

Ранее ISW отмечал, что в течение последнего месяца российские войска стягивали штурмовые подразделения "Шторм-З" в район границы Харьковской и Луганской областей, и похоже, что российские войска начали небольшие локализованные наступательные действия в этом секторе, используя "Шторм-З" для того, чтобы попытаться воспользоваться преимуществами оперативной сосредоточенности Украины на другом фронте.

Ранее ISW оценивало, что подразделения "Шторма-З" в значительной степени неэффективны в совершении более чем небольших тактических прорывов, а начало российских наступательных операций на этом фронте вряд ли захватит значительную территорию из-за состава сил и мощи россиян группировки в этой области.

17 июля русские войска продолжали ограниченные наземные атаки к юго-западу и от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к западу от Дибровы (6 км к юго-западу от Кременной) и к востоку от Веселого (30 км к югу от Кременной), также Маляр отметила, что российские силы продолжали безуспешные атаки в районе Серебрянского леса (примерно 10 км юго-западнее Кременной).

Российские военные блоггеры отмечали, что украинские войска пытаются защищаться от российских атак вблизи Торского (15 км к западу от Кременной), а один "военкор" утверждал, что украинские силы ведут разведку небольшими группами в лесных массивах к западу от Кременной.

Бои на Донбассе

Российские войска продолжали наземные атаки вокруг Бахмута, но не добились никаких подтвержденных успехов в этом районе 17 июля. Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута), Григоровки (8 км северо-западнее Бахмута), Ивановского (6 км западнее Бахмута), Курдюмовки (12 км юго-западнее Бахмута) и Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута).

Российские источники также утверждали, что российские войска подтягивают резервы в Бахмут и контратакуют во флангах, чтобы восстановить утраченные позиции. 16 июля российский военный блоггер заявил, что российские войска в течение последних пяти дней атаковали украинские войска на северном фланге Бахмута по направлению Берховка и что российские войска, в том числе 200-я мотострелковая бригада (14-й армейский корпус, Северный флот) и неопределенные БАРС (российские боевые резервы) и воздушно-десантные (ВДВ) подразделения, вступившие в бой с украинскими силами в направлении Ягодного (2 км к северу от Бахмута).

На кадрах, опубликованных Министерством обороны (МО) России 17 июля, якобы видно, как неизвестные подразделения ВДВ используют огнеметы для отражения украинских сил, пытающихся выйти на окраину Бахмута. Российский военный блоггер утверждал, что части российской 106-й гвардейской дивизии ВДВ контратаковали украинские силы, которые пытались взять штурмом опорный пункт к западу от Клищиевки (7 км к юго-западу от Бахмута), и утверждал, что украинские силы воспользовались следом. в российской 106-й гвардейской дивизии ВДВ.

"Военкор" утверждал, что подразделения 72-й мотострелковой бригады (3-й армейский корпус) и 57-й мотострелковой бригады (5-я общевойсковая армия, Восточный военный округ) помешали украинским силам занять возвышенность возле Клещиевки, а российские подразделения помешали прибыл в качестве подкрепления. Другой военный блоггер утверждал, что чеченские силы "Ахмата" также воюют под Клищиевкой.

17 июля украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе Бахмута и, вероятно, добились ограниченных успехов. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска продвинулись в неустановленных местах на южном фланге Бахмута.

Командир "Вагнера" на позывной "Лотос" в интервью аффилированному с боевиками военному блоггеру заявил, что украинские войска захватили опорный пункт к северу от Клещиевки и установили огонь над населенным пунктом. Он утверждал, что украинские силы также контролируют районы к северу от Бахмута близ Железнянского (9 км к северо-западу от Бахмута), Берховское водохранилище (4 км к северо-западу от Бахмута), неопределенный участок железной дороги к северу от Бахмута, наземные линии связи (GLOCs) вдоль Времен-трасса Яр Хромово и высоты вокруг Клещиевки.

"Лотос" сообщил, что украинские войска пытаются захватить Яковлевку (14 км северо-восточнее Бахмута), чтобы перекрыть российские линии связи на Соледар (12 км северо-восточнее Бахмута), где продолжаются тяжелые бои. Другой "военкор" утверждал, что украинские силы безуспешно пытались прорваться к Клищиевке с запада и северо-запада, но украинские силы восстановили утраченные позиции в районе Орехово-Василовка у трассы E40 (Бахмут-Славянск).

Российские войска продлили наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк 17 июля. Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно атаковали украинские войска вблизи Авдеевки (к северу от Донецка) и Красногоровки (на северо-западной окраине города Донецка).

Российский "военкор" утверждал, что российские войска безуспешно атаковали украинские войска вблизи Новомихайловки (юго-западнее Донецка), Марьинки и Первомайского (на северо-западной окраине Донецка). Так называемая "Народная милиция ДНР" опубликовала кадры, на которых якобы видно, как подразделения 9-й бригады (1-й армейский корпус так называемой "ДНР") действуют на авдеевском направлении.

"Южная ось"

17 июля украинские войска продолжили наземные атаки и продвинулись в районе Донецко-Запорожской административной границы. Геолокационные кадры, опубликованные 17 июля, показывают, как украинские войска достигли окрестностей Старомайорского (примерно 8 км южнее Великой Новоселки), прежде чем российские активные эластичные оборонительные маневры отбросили их обратно.

Российский военный блоггер утверждал, что украинские войска захватили позиции в окрестностях Староморского, а другой российский источник сообщил, что в окрестностях Староморского продолжаются тяжелые бои, но российские войска контролируют сам поселок.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продолжают успешные контрнаступательные действия на Бердянском (западная часть Донецко-Восточная Запорожская область) направлении, в частности к югу от Великой Новоселки в районе Макаровки, Старомайрского и Новодаровки.

17 июля российские войска совершили ограниченные контратаки на западе Донецкой области. Генштаб Украины сообщил, что российские войска наступали в направлении северного Староморского. Российский "военкор" утверждал, что российским войскам удалось успешно вернуть утраченные позиции вблизи Приютного (14 км юго-западнее Великой Новоселки).

Российские источники утверждали, что 17 июля украинские силы продолжали безуспешные наземные атаки в районе Орехова на западе Запорожской области. Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы неудачно атаковали в направлении Роботине (15 км к югу от Орехова), а другой "военкор" отметил, что темп боевых действий на этом участке фронта в целом сократился и что украинские войска все чаще действуют небольшими диверсионно-разведывателями. группами. Российские военные блоггеры также утверждали, что российские войска отразили украинскую атаку близ Пятихаток (25 км юго-западнее Орехова).

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