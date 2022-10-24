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ЗСУ просуваються у Луганській області: оновлена карта бойових дій

Фото: ЗСУ просуваються у Луганській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові продовжили активно просуватися та займати населені пункти в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.

Підрозділи Збройних сил України зайшли в декілька населених пунктів Луганської області, а саме в Невське, Кармазинівку та М'ясожарівка.

Російські військові відійшли від Паталахівки, також скоріш за все вони покинули Ковалівку та Нововодяне. Ці населені пункти перейшли у так звану "сіру зону".

На деяких ділянках ЗСУ знаходяться за понад 13 кілометрів від окупованого Сватового. На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.

Нагадаємо, що ЗСУ витіснили окупантів з чотирьох населених пунктів на Донбасі.

Раніше стало відомо, що 5 жовтня бійцям Збройних сил України вдалося звільнити від російських окупантів уже шість населених пунктів Луганської області.

Пізніше стало відомо, що українські військові звільнили сім населених пунктів в Луганській області

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