ЗСУ просуваються у Луганській області: оновлена карта бойових дій

Українські військові продовжили активно просуватися та займати населені пункти в Луганській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані карти Deepstatemap.
Підрозділи Збройних сил України зайшли в декілька населених пунктів Луганської області, а саме в Невське, Кармазинівку та М'ясожарівка.
Російські військові відійшли від Паталахівки, також скоріш за все вони покинули Ковалівку та Нововодяне. Ці населені пункти перейшли у так звану "сіру зону".
На деяких ділянках ЗСУ знаходяться за понад 13 кілометрів від окупованого Сватового. На інших напрямках фронту змін зафіксовано не було.
Нагадаємо, що ЗСУ витіснили окупантів з чотирьох населених пунктів на Донбасі.
Раніше стало відомо, що 5 жовтня бійцям Збройних сил України вдалося звільнити від російських окупантів уже шість населених пунктів Луганської області.
Пізніше стало відомо, що українські військові звільнили сім населених пунктів в Луганській області
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